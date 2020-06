Vertex verbessert integrierte Steuerlösung für SAP® Ariba®

Dank verbesserter Funktionalität verfügen Kunden über moderne Steuerressourcen für Beschaffungs- und Lieferkettenprozesse

Vertex, Inc.,ein führender Technologie- und Serviceanbieter im Steuerbereich, gab Erweiterungen für seine Lösungsintegration in SAP® Ariba® Buying and Invoicing bekannt. Mit diesen neuen Funktionen erhalten Kunden zeitnahen, verbesserten steuertechnischen Einblick in ihre Beschaffungs- und Lieferkettenprozesse.

Vertex hat 2018 eine SAP Ariba Tax API und die Vertex Indirect Tax for Procurement mit der SAP Ariba App Extension eingeführt, die es Unternehmen ermöglicht, Steuerberechnungen in SAP Ariba Buying and Invoicing durchzuführen und gleichzeitig die Anforderungs- und Rechnungsabgleichphasen des Steuerprozesses zu unterstützen. Diese Integration in SAP Ariba-Lösungen erleichtert die Steuerkalkulation in den Phasen Bestellanforderung, Rechnungsabgleich und endgültige Ermittlung der Besteuerung, wobei die Steuer von der Bestellanforderung in den Auftrag übernommen wird. Die integrierte Lösung wurde jetzt verbessert, um zwischen den vom Verkäufer in Rechnung gestellten, vom Käufer zu zahlenden, selbst veranschlagten Steuern und der Besteuerung nach dem Reverse-Charge-Verfahren sowie mehreren Ebenen der Jurisdiktionen zu unterscheiden.

SAP Ariba-Lösungen bieten Funktionen für den kollaborativen Handel von der Beschaffung und Bestellung bis hin zur Rechnungsstellung und Zahlung sowie Fachwissen, um Kunden bei der Optimierung ihrer Ausgaben zu unterstützen. Die Lösungen fördern den einfachen, intelligenten Austausch zwischen Millionen von Käufern und Lieferanten über direkte und indirekte Kostenkategorien hinweg

„Aufgrund unterschiedlicher Steuervorschriften und -sätze kann es für Einzelhändler, Hersteller und Vertriebshändler, die Waren über Staatsgrenzen hinweg kaufen und verkaufen, schwierig sein, die präzisen Steuerbeträge zu ermitteln, die gemeldet und überwiesen werden müssen“, erklärte Brian Wilchusky, Director of SAP Global Partnership bei Vertex. „Unsere kontinuierlichen Investitionen in die Technologieplattform und unser Status als SAP-Silberpartner unterstreichen unser Engagement, Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen und das Prüfungsrisiko in einer Zeit zunehmender Steuerkomplexität zu verringern.“

Kunden können problemlos auf Vertex Indirect Tax for Procurement with SAP Ariba im SAP® App Center, dem digitalen Marktplatz für SAP-Partnerangebote, zugreifen. Im SAP App Center finden Unternehmen rund 1.500 innovative Partnerlösungen, die in SAP-Lösungen integriert und erweitert werden können. Kunden können dort die SAP-validierten Partneranwendungen finden, ausprobieren und kaufen, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuersoftware und Dienstleistungen, die den weltweiten Handel unterstützen. Die Mission des Unternehmens ist es, Kunden und Partner aus allen Branchen zu verbinden und die weltweit zuverlässigsten Steuerlösungen anzubieten, damit Unternehmen mit Vertrauen wachsen können. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf spezifische Branchen für jede wichtige indirekte Besteuerungsart, einschließlich Verkaufs- und Verbrauchssteuern, Mehrwert- und Lohnsteuer, abgestimmt werden können. Vertex, ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

