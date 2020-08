Vertrauter - Deutsche Ärzte haben Zugang zu Nawalny

Berlin/Düsseldorf (Reuters) - Ärzte aus Deutschland, die den lebensbedrohlich erkrankten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny aus dem sibirischen Omsk in die Bundesrepublik begleiten sollen, können den Oppositionellen nach Angaben aus seinem Team sehen.

Die Ärzte hätten Zugang zu Nawalny erhalten, sagte der Vertraute des Kreml-Kritikers, Leonid Wolkow, am Freitag in Berlin. Dies sei ein positives Zeichen. Es bestehe wieder die Hoffnung, dass Nawalny aus Omsk in die Berliner Klinik Charité geflogen werden könne: "Wir sind jetzt ein wenig optimistisch", sagte Wolkow. "Wir sind aber noch weit von einer Lösung entfernt." Nawalny müsse nach Berlin gebracht werden, um unabhängig prüfen zu können, was ihm widerfahren sei.

Nawalny liegt in einer Klinik im sibirischen Omsk und kämpft dort seinen Ärzten zufolge um sein Leben. Laut seiner Sprecherin liegt er nach einem mutmaßlichen Gift-Anschlag im Koma und muss beatmet werden. Eine von seinen Anhängern gewünschte Verlegung mit einem Rettungsflug in ein deutsches Krankenhaus haben die Ärzte im Omsk mit Verweis darauf abgelehnt, dass Nawalny nicht transportfähig sei. Die Organisation "Cinema for Peace" hatte den Flug nach eigenen Angaben organisiert, mit dem Nawalny nach Deutschland gebracht werden sollte. Jaka Bizilj ist Gründer der Organisation. Er sagte, die russischen Behörden hätten zunächst signalisiert, Nawalny dürfe ausgeflogen werden. Dies habe sich dann aber plötzlich geändert. "Wir sind aber guter Dinge, dass es einen Weg geben wird, Herrn Nawalny nach Berlin zu fliegen", betonte auch er.