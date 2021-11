Verzögerung für Nord Stream 2 - Freigabeverfahren ausgesetzt

- von Vera Eckert und Matthias Inverardi

Düsseldorf (Reuters) - Rückschlag für die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2: Die Bundesnetzagentur hat ihr Freigabeverfahren für die Doppelröhre zwischen Russland und Deutschland vorläufig ausgesetzt.

Der Regulierer führte dafür formaljuristische Gründe an. Ohne eine Zertifizierung kann kein Gas durch die Pipeline gen Deutschland strömen. Die Gaspreise zogen in einer ersten Reaktion auf die Entscheidung an.

Die Bundesnetzagentur sei nach eingehender Prüfung der Unterlagen für die Pipeline zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Zertifizierung eines Betreibers nur dann in Betracht komme, wenn dieser in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sei, begründete die Agentur ihre Entscheidung. Die Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz wolle nun eine Tochtergesellschaft nach deutschem Recht nur für den deutschen Teil der Leitung gründen. Das Zertifizierungsverfahren bleibe so lange ausgesetzt, bis die Übertragung von Vermögenswerten auf die Tochtergesellschaft abgeschlossen und die Bundesnetzagentur in der Lage sei, die Unterlagen der neuen Tochtergesellschaft zu prüfen. Schließt der Regulierer sein Verfahren ab, soll das Ergebnis der EU-Kommission zur Stellungnahme vorgelegt werden. Die Netzagentur hat vier Monate Zeit für ihre Prüfung, durch die Aussetzung wird dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge die Uhr aber angehalten - der "Fristlauf wird unterbrochen".

Die Betreibergesellschaft in der Schweiz kündigte umgehend an, ein Tochterunternehmen zu gründen. "Unser Unternehmen will mit diesem Schritt die Einhaltung von geltendem Recht und Richtlinien gewährleisten", teilte sie mit. Zu Details des Verfahrens, seiner möglichen Dauer und den Auswirkungen auf die Betriebsaufnahme der Pipeline wolle sich die Nord Stream 2 AG aber nicht äußern. Die Betreibergesellschaft und die Netzagentur streiten sich auch vor Gericht um die Regulierung in Deutschland, Nord Stream 2 ist deshalb vor den Bundesgerichtshof gezogen.

Die rund 1200 Kilometer lange Doppelröhre der Nord Stream 2 AG ist fertiggestellt, aber noch nicht im kommerziellen Betrieb. Sie soll Gas von Russland nach Deutschland und in weitere Länder transportieren. Gegner der Leitung wie die USA und die Ukraine argumentieren, dass Europa sich damit in eine große Abhängigkeit von Russland begibt - dem ohnehin wichtigsten Gaslieferanten. Die Nord Stream 2 AG gehört zu 100 Prozent dem russischen Gasriesen Gazprom. Russland hat unter Präsident Wladimir Putin Gas etwa im Fall der Ukraine auch schon als politisches Druckmittel eingesetzt.

In der Ukraine wurde die Entscheidung der Netzagentur begrüßt. Es handele sich um einen guten Schritt, sagte Naftogaz-Chef Juri Witrenko. Der polnische Versorger PGNiG bezeichnete die Aussetzung des Freigabeverfahrens als gute Entscheidung für sein Heimatland und Europa. Verzögerungen des Pipeline-Projekts lägen nicht im Interesse Europas, sagte dagegen ein russischer Vertreter.