Vestager fordert deutsche Führungsrolle bei Überwindung der Corona-Krise

Berlin (Reuters) - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat eine deutsche Führungsrolle bei der Überwindung der Corona-Krise und im europäischen Wettbewerb mit den USA und China eingefordert.

"Ich hoffe, dass Deutschland den Weg vorzeichnet, dass auch der deutsche Weg grün und digital sein wird", sagte Vestager am Montag auf dem Tag der Industrie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) in Berlin. Jeder schaue darauf, was deutsche Unternehmen machten. Der "Enthusiasmus und die Bereitschaft mehr zu tun" seien wichtig, um die anderen Europäer mitzuziehen, sagte sie und verwies auf eine teilweise depressive Stimmung in anderen Staaten.

Die EU habe eine einmalige Chance mit dem 750-Milliarden-Euro-Paket, das die EU-Staaten zur Überwindung der Corona-Krise geschnürt haben, einen Sprung nach vorne zu machen, erklärte Vestager weiter. Nötig sei aber, dass das Geld nun auch für einen ökologischen und digitalen Umbau der europäischen Wirtschaft eingesetzt werde.