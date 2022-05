Vestas: Prognosekürzung schickt gleich die ganze Branche auf Talfahrt

Nicht nur die Papiere von Vestas geben heute nach, auch die Aktien von Nordex, Siemens Energy und Siemens Gamesa kommen nicht gut in den Mai und verzeichnen zum Teil deutliche Abschläge. Mit den Zahlen zum ersten Quartal kappt der dänische Hersteller von Windkraftanleger seine Prognose für das laufende Jahr. Die Ukraine-Krieg verhagelt Vestas den Rest des Jahres. „Das Geschäftsumfeld hat sich im ersten Quartal 2022 aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Welthandel erheblich verschlechtert“, sagte Vestas in seinem Geschäftsbericht, der Sonntag-Abend veröffentlicht wurde.

Umsatz über den Erwartungen

Viele positive Überraschung beinhaltet der Geschäftsbericht von Vestas nicht. Der Umsatz ist aber eine davon. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnten die Dänen die Erlöse um 27 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro steigen und damit auch die Erwartungen der Analysten toppen. Auch die Auftragsbücher sind weiterhin prall gefüllt. Das war es dann aber auch schon. Die restlichen Daten aus dem Geschäftsbericht kosten die Aktie heute über 3 Prozent.

Das bereinigte Ebit rutschte mit mit 329 Millionen Euro ins Minus. Der Verlust im operativen Geschäft war deutlich höher als die Experten erwartet hatten. Die hatten ein Minus von 91 Millionen Euro erwartet. Damit rutsche auch die EBIT-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab. von 13,2 Prozent ging es runter auf 9,3 Prozent.

Prognose kann nicht mehr erreicht werden

Die Erlöse von Vestas sollen jetzt bei i 14,5 bis 16 Milliarden Euro liegen. Bislang hatten die Dänen mit 15 bis 16,5 Milliarden Euro geplant. Der weltgrößte Hersteller von Windkraftanlagen erwartet nun eine EBIT-Marge von minus 5 bis 0 Prozent nachdem zuvor eine Spanne von 0 bis 4 Prozent ausgerufen worden war.

Aktie gehört auf die Watchlist

In einer emissionsfreien Zukunft kommen wir an Windkraftanlagen und dem weltweit größten Produzenten nicht vorbei. Die temporäre Belastung durch hohe Rohstoffpreise und einer hohen Inflation geht nicht spurlos an Vestas vorbei. Das die Branche darunter leidet ist allerdings nicht neu. Trotzdem ist die Aktie zu Ausbruch des Ukraine-Krieges von 21 auf über 30 Euro gezogen, da Windkraft auch dazu beiträgt die Abhängigkeit von russischen Öl zu verringern.

Anleger mit starken Nerven und Geduld sollten sich die Aktie heute anschauen. Die Erlöse und die vollen Auftragsbücher zeigen, dass die Zahlen auch ganz schnell wieder besser werden könnten, wenn die Inflation nachlässt und die Rohstoffpreise wieder fallen. Das dürfte zwar erst im Jahr 2023 der Fall sein, aber „der frühe Vogel fängt den Wurm“.

