Vestas steigert die Dividende

Der dänische Windenergieanlagen-Hersteller Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606) wird die Dividende um knapp 6,6 Prozent auf 8,45 Kronen (ca. 1,14 Euro) anheben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht rund 30 Prozent des Nettogewinns. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 7,93 Kronen an die Aktionäre ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 167,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,68 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 8. April 2021 in Kopenhagen statt.

Im Jahr 2020 stieg der Umsatz um 22 Prozent auf knapp 14,82 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge (vor Sonderfaktoren) lag bei 5,1 Prozent nach 8,3 Prozent im Vorjahr. Der Ertrag kletterte um 10 Prozent auf 771 Mio. Euro. Vestas erwartet im Jahr 2021 einen Umsatz von 16 Mrd. Euro bis 17 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge (vor Sonderfaktoren) soll 6-8 Prozent erreichen.

