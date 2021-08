VESTAS WIND - Die Spannung steigt

Vestas Wind Systems AS - WKN: A3CMNS - ISIN: DK0061539921 - Kurs: 33,740 € (XETRA)

Zu den großen Gewinnern der Corona-Krise gehört auch die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas Wind Systems. Sie verteuerte sich seit dem Märztief 2020 in der Spitze um 240 %. Seit Anfang 2021 läuft allerdings eine große Konsolidierungsbewegung, die mit den zurückgehenden Ausschlägen in den vergangenen Monaten die Konturen eines Dreiecks erhält. Ein Dreieck ist eine typische Konsolidierungsformation in der Charttechnik und stellt oftmals eine Fortsetzungsformation innerhalb eines übergeordneten Trends dar. Ob dies jetzt auch bei der Vestas-Aktie der Fall ist, könnte sich in Kürze zeigen.

Rallychancen steigen

Das Papier notiert jetzt an der Oberkante des Dreiecks. Wird diese Formation nach oben hin verlassen, steigen die Rallychancen deutlich. Bei rund 36 EUR liegt die nächste Hürde, deren nachhaltiges Überwinden steigende Kurse bis zum Allzeithoch bei 43,18 EUR nach sich ziehen könnte.

Solange der Wert sich aber im Dreieck befindet, könnte er auch noch einige Wochen weiter seitwärts oszillieren. Wird das Dreieck nach unten hin verlassen, müsste ein Test des Jahrestiefs bei 27,60 EUR eingeplant werden.

Fazit: Die Chancen auf ein Ende der trendlosen Marktphase der vergangenen Monate steigen wieder an. Insbesondere das Verlassen des Dreiecks nach oben hin könnte weitere Käufer locken, dann wäre die Aktie attraktiv für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends.

Vestas Wind Systems Aktie

