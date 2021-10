VESTAS Wind Systems - Aktienkurs bricht ein

Vestas Wind Systems AS - WKN: A3CMNS - ISIN: DK0061539921 - Kurs: 30,790 € (XETRA)

Der Kursverlauf in 2021 bisher zeigt zunächst eine symmetrische Dreieckskorrektur, aus der sich seit März ein steigendes Dreieck entwickelt. Eine steigende Dreieckskorrektur ist bullisch und kündigt im größeren, längerfristigeren Kotext eine Ausbruchbewegung nach oben an. Bei 36,00 EUR liegt die mustertechnisch entscheidende Barriere im Markt. An ihr prallt der Aktienkurs seit Donnerstag vergangener Woche nach unten ab. Der heutige deutliche Preisabschlag spielt sich innerhalb des steigenden Dreiecks ab und zerstört es nicht. Solange Vestas über 28,75 EUR notiert, ist das potentiell übergeordnet mittel- bis langfristig bullische Scenario intakt. Unter 36,00 EUR ist die Aktie nach meiner charttechnischen Lesart kein Kauf. Steigt Vestas auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 36,00 EUR an (und beginnt damit die 36er Barriere aus dem Weg zu räumen), aktiviert das ein mittel- bis langfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 43,48 und 52,60 EUR. Prognoseskizze mit blauem Prognosepfeil anbei.

