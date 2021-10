pulsESG™ gab heute die Einführung seiner Enterprise Environmental, Social and Governance (ESG) Software as a Service (SaaS)-Plattform bekannt, die mit einer Startfinanzierung in Höhe von 8,5 Millionen USD von führenden wirkungsorientierten Investoren und unter der Leitung von zwei Veteranen im Bereich Unternehmenssoftware aus dem Silicon Valley unterstützt wird. Die Plattform zeichnet sich auf dem Markt durch Funktionen wie die modellgesteuerte Architektur und die vollständige Integration sowohl mit internen Datenquellen als auch mit externen anlegerorientierten Systemen aus, die es Unternehmen ermöglichen, Erkenntnisse für die ESG-Compliance und -Verbesserung basierend auf den Anforderungen der Stakeholder zu verfolgen und abzuleiten. Das Unternehmen hat heute den Stealth-Modus verlassen und das Produkt wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 allgemein verfügbar sein.

Unter der Leitung von Tech-Veteranen und Mitbegründern Murat Sönmez und Inderjeet Singh wurde die pulsESG™-Plattform entwickelt, um einen anderen Ansatz für die ESG-Analyse zu verfolgen als derzeit auf dem Markt, indem sie umfassende, überprüfbare und genaue Tiefenanalysen bietet, die sowohl in die Quell- als auch in die Ziel-ESG-Systeme der Kunden integriert werden können. Diese neue Informationsebene ermöglicht es Unternehmen, fundiertere ESG-Entscheidungen mithilfe einer Plattform zu treffen, die den Endbenutzern auch die Flexibilität bietet, sie basierend auf Änderungen in der ESG-Regulierungslandschaft und entsprechend den Bedürfnissen ihrer Stakeholder zu ändern.

„Inmitten sich ändernder Wirkungs-Benchmarks auf nationaler und globaler Ebene wandelt sich eine genaue und zuverlässige ESG-Analyse von einer netten Sache zu einem Must-have für Unternehmen weltweit. Deshalb haben wir versucht, eine Plattform zu entwickeln, die Kunden dabei hilft, sich in dieser fließenden Landschaft zurechtzufinden“, erklärte Mitbegründer, Präsident und CTO Inderjeet Singh. „Die pulsESG™-Plattform wurde entwickelt, um die Messlatte in Bezug auf Qualität und Aktualität höher zu legen, damit Kunden auf Änderungen in den ESG-Modellen selbst reagieren können, nicht nur auf Datenpunkte innerhalb aktueller Datenmodelle.“

„Einfach ausgedrückt bietet pulsESG™ eine integrierte, umfassende und flexible SaaS-Plattform für Unternehmen, um ihren ESG-Fußabdruck zu definieren, zu erfassen, zu analysieren, abzuleiten und zu verbessern“, fügte Murat Sönmez, Mitgründer und CEO, hinzu.

Während Private-Equity-Firmen, ihre Anleger und andere Interessengruppen zunehmend ESG-Auswirkungen und -Risiken berücksichtigen, entwickeln sich die Messinstrumente und Benchmarks für jeden weiter – sowohl über Sektoren als auch über Rechtsordnungen hinweg. Sönmez und Singh sahen die Gelegenheit, ihre Erfahrungen mit SaaS-Plattformen, Integration, Geschäftsprozessen, Analysen und Stammdatenmanagement zu nutzen, um ein System zu schaffen, das Unternehmen dabei unterstützt, diese inhärente Fluidität der ESG-Analyse zu navigieren und darauf zu reagieren. Das Ergebnis ihrer Vision ist die pulsESG™-Plattform.

Sönmez und Singh haben frühzeitig Unterstützung von führenden Investoren im wirkungsorientierten Investmentbereich gefunden, darunter FINTOP Capital, Aligned Climate Capital, SOMPO Holdings (Japan), Builders VC, eLab Ventures und Einzelinvestoren wie Alberto Cribiore und André Borschberg.

Vor der Mitgründung von pulsESG™ war Murat Sönmez Mitglied des Gründungsteams von TIBCO Software und führte es als Leiter des kundenorientierten Geschäfts über die Milliarden-Umsatzgrenze. Sönmez trat später dem Vorstand des Weltwirtschaftsforums in der Schweiz bei, leitete dessen Engagement für die globale Geschäftswelt und gründete und leitete anschließend von San Francisco aus sein globales Netzwerk für Technologiepolitik.

pulsESG™-Mitbegründer Inderjeet Singh war zuletzt für die Middleware- und Cloud-Plattform von Oracle und zuvor für die Infrastrukturprodukte von TIBCO verantwortlich. Inderjeet kam durch die Übernahme von Velosel – einer führenden Plattform für das Stammdatenmanagement – zu TIBCO Software, wo er Teil des Gründungsteams war und alle Produktfunktionen leitete.

Erklärungen von Investoren

„ESG-Reporting wird für Unternehmen und Investoren weltweit schnell zum Standard. Als Investor, dem ESG am Herzen liegt, freuen wir uns über die Fähigkeit von pulsESG, sicherzustellen, dass Analysen und Berichterstattung realer, zuverlässiger und berichtsfähiger sind.“

– Peter W. Davidson, CEO, Aligned Climate Capital

„Als eine der größten Volkswirtschaften der Welt steht Japan unter dem Druck einer alternden Gesellschaft mit sozialen Auswirkungen und anderen ESG-Aspekten, die Geschäftsentscheidungen mehr denn je beeinflussen. SOMPO hat daran gearbeitet, diese Probleme auf innovative Weise anzugehen und digitale Technologien zu nutzen, um unsere Auswirkungen genau zu messen. Daher freuen wir uns, mit pulsESG einen Partner gefunden zu haben – eine integrierte und umfassende Plattform mit dem Potenzial, die Wirkung von SOMPO für die Gesellschaft zu beschleunigen.“

– Kengo Sakurada, Group CEO, Director, President and Representative Executive Officer, SOMPO Holdings, Inc.

„In einem überfüllten Feld von ESG-Plattformen heben sich Murat und Inderjeet durch die Vollständigkeit ihrer Vision, ihre Leidenschaft für Wirkung und ihre beispiellose kombinierte Erfahrung bei der erfolgreichen Skalierung von Start-ups, der Entwicklung missionsorientierter Softwareplattformen und der Durchführung strategischer Engagements mit Top-Level-Führungskräften in Unternehmen weltweit aus. Wir freuen uns, die Investition zu leiten und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Reise.“

– Rick Kushel, Mitgründer und General Partner von FINTOP Capital

Über pulsESG™

pulsESG, Inc. wurde 2021 gegründet und ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das zweckorientierten Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre ESG-Bilanz mit einer integrierten und umfassenden SaaS-Plattform zu verwalten und zu verbessern, die für Compliance-Tracking und -Einblicke entwickelt wurde.

Für weitere Informationen: www.pulsESG.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211020006199/de/

Murat Sönmez

CEO, pulsESG, Inc.

murat@pulsesg.com



+1 650-575-5255