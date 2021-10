Vewd führt mit Vestel das weltweit erste Operator TV ein

Die schlüsselfertige Lösung ermöglicht Betreibern jeder Größe, Chancen im Einzelhandel von Smart-TVs zu ergreifen

Vewd, ein führender Anbieter von OTT-Softwarelösungen, führte heute gemeinsam mit Vestel, Europas größtem Hersteller von Fernsehgeräten, das Operator TV von Vewd ein. Es handelt sich dabei um ein mit allen Funktionen ausgestattetes Smart-TV, das ein eingebautes und und mit Inhalten bespicktes Pay-TV-Erlebnis bietet. Damit sind Pay-TV-Betreiber nun in der Lage, die Einzelhandelslandschaft im Bereich der Smart-TVs zu erobern.

Vewd and Vestel today announced Operator TV, a fully-featured Smart TV with a built-in, content-enriched Pay TV experience. (Graphic: Business Wire)

Anstatt auf das Upsellung von Pay-TV-Diensten durch eine separate Set-Top-Box zu setzen oder mit anderen Apps in den schwer eruierbaren App-Umgebungen von Smart-TVs zu konkurrieren, können Betreiber ab jetzt das gesamte Smart-TV-Verbrauchererlebnis - vom Startbildschirm bis zur App-Auffindbarkeit - ab dem Zeitpunkt, in dem ein Verbraucher das Fernsehgerät kauft, für sich beanspruchen.

Das Operator TV kombiniert die branchenweit führende Smart-TV-Software von Vewd mit dem Know-how von Vestel im Bereich der TV-Herstellung, -Lagerung und -Verteilung. Vestel produziert Fernsehgeräte für mehr als 100 der weltweit bekanntesten Marken, darunter JVC, Hitachi, Telefunken und Toshiba. Betreiber profitieren nicht nur davon, für ihre eigenen oder gemeinsamen Fernseher auf einen führenden Hersteller zurückzugreifen, sondern können sich auch auf die soliden Logistikkapazitäten von Vestel verlassen, die eine vereinfachte Beschaffung, Lagerung und Lieferung ihres Operator TVs sicherstellen.

„Vestel freut sich, unser Know-how zum Bau hochwertiger, komplett ausgestatteter Smart TVs beizusteuern, um die Operator TV-Lösung von Vewd zu ermöglichen“, sagte Barış Altınkaya, Vice President of Marketing and Product Management von Vestel. „Indem wir direkt mit Vewd und dem Betreiber zusammenarbeiten, können wir unsere umfassende Erfahrung im Herstellungs- und Einzelhandelsverteilungsbereich einsetzen, um reduzierte Markteinführungszeiten zu ermöglichen, die zu erheblichen Einsparungen bei den Investitionsausgaben des Betreibers führen, während bei den Abonnenten Begeisterung erzeugt, die Kundenabwanderung eingedämmt und die Zufriedenheit der Abonnenten verbessert wird.“

Das Software-as-a-Service-Geschäftsmodell (SaaS-Geschäftsmodell) von Vewd richtet das Operator TV auf Pay-TV-Abonnementmodelle und Umsätze aus, wobei Kosten, Entwicklungszeiten und Risiken verteilt werden. Folgende entscheidende Funktionen sind im Operator TV standardmäßig enthalten:



Verfügbarkeit der Zugangsberechtigung zur Sicherstellung der Sender- und IP-Content-Sicherheit

In der Cloud verwaltete Referenz-Benutzererfahrung (UX) oder angepasste UI des Betreibers

Inhalte, darunter Premium-OTT und Video-on-Demand, FAST-Kanäle und uneingeschränkte Unterstützung von Fernsehsendern



„Betreiber haben unterschiedliche Strategien ausprobiert, um das Smart TV anzunehmen. Gemeinsam mit Vestel haben wir jedoch die erste Lösung geschaffen, die Pay-TV und Smart-TV nahtlos miteinander verbindet“, sagte Aneesh Rajaram, CEO von Vewd. „Verbraucher streamen mehr und verbinden weniger Geräte mit dem Fernseher. Folglich sehen sich Betreiber dazu gezwungen, um ihre Sichtbarkeit unter den Smart-TV-Apps zu kämpfen. Das Operator TV von Vewd stellt sicher, dass Betreiber jeder Größe von Beginn an die Kontrolle haben und den wichtigsten Bildschirm des Haushalts erobern.“

Die Operator TV-Lösung von Vewd wird über die White-Label-Produktpalette von Vewd aktiviert, welche das Vewd OS umfasst. Erfahren Sie auf unserer Website mehr über die Vorteile von Operator TV.

Über Vewd

Vewd ist ein führender Anbieter von OTT- und hybriden TV-Lösungen, die Verbraucher von überall mit den Inhalten verbinden, die sie lieben. Durch die Ermöglichung von OTT auf jährlich nahezu 40 Millionen vernetzten Geräten bereitet Vewd den Weg und gestaltet die Zukunft der Unterhaltung. Unsere Produkt-Suite und Dienstleistungen wurden konzipiert, um die Komplexität zu senken und Lösungen anzubieten, welche die gesamte Wertschöpfungskette vereinen - von Silizium-Verkäufern bis hin zu den Endverbrauchern. Marktführer wie Sony, Hisense, TPV, Vodafone, Sagemcom und viele andere vertrauen auf die Produkte und Dienstleistungen von Vewd. Folgen Sie uns, während wir das TV vernetzen. Erfahren Sie mehr unter Vewd.com.

Über Vestel

Die aus 28 Unternehmen bestehende Vestel Group ist ein branchenübergreifender Hersteller, der in den Bereichen Verbraucherelektronik, Haushaltsgeräte, professionelle Displays, LED-Beleuchtung und Ladestationen für Elektrofahrzeuge tätig ist. Als Zeugnis der globalen Bedeutung von Zorlu Holding in mehreren Technologiesektoren ist Vestel nicht nur im Heimatmarkt der Türkei erfolgreich, sondern auch durch seine 10 Tochtergesellschaften, die in verschiedenen anderen Teilen der Welt gut aufgestellt sind. Dank seines renommierten Herstellungs- sowie Forschungs- und Entwicklungskomplexes exportiert Vestel in 157 Länder und behält dabei seine Position als global agierender Akteur. Weitere Informationen finden Sie unter: vestelinternational.com

