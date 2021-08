VIACOMCBS - Über diesen Deckel muss die Aktie drüber!

Als ich im März bei der Analyse der Aktie von ViacomCBS schrieb: "Das war es mit dem Hype!" rechnete ich zwar durchaus mit einer Korrektur. Aber dass der Wert innerhalb einer Woche von 100 auf unter 40 USD einbrechen würde, hätte ich sicher nicht erwartet. Seither sind die Bullen um eine Stabilisierung bemüht. So richtig mag der Knoten zur Oberseite hin aber (noch) nicht platzen.

Gestern gab es fundamental zur Abwechslung einmal wieder positve News: Im zweiten Quartal gewann der Medienkonzern 6,5 Mio. neue Streamingkunden für den Service Paramount+. Damit stieg die Zahl der Abonnenten auf insgesamt 42 Mio. Erfreulich entwickelte sich das Advertising- und Streaminggeschäft. Bei den Werbeeinnahmen egte ViacomCBS im Vergleich zur Vorjahresperiode um 24 % auf 2,10 Mrd. USD zu, der Bereich Streaming explodierte um 92 % auf 983 Mio. USD. Auf der anderen Seite büßte ViacomCBS im Lizenzgeschäft weiter heftig ein. Der Umsatz sank dort um 36 % auf 1,24 Mrd. USD.

Unterm Strich erhöhte sich nach sechs Monaten der Umsatz leicht um 11 % auf 13,98 Mrd. USD. Das Ergebnis legte um 6 % auf 2,47 USD je Aktie zu. Auf Gesamtjahressicht erwarten Analysten aktuell Erlöse von 27,84 Mrd. USD und ein Ergebnis von 3,90 USD je Aktie. Damit ist der Titel mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von rund 2,3 % wieder vernünftig bewertet.

Aus charttechnischer Sicht würde sich, falls die Wochenkerze so bliebe, ein schönes Wochenreversal ausbilden. Allerdings bildet eine Horizontale mit den beiden EMAs 50 und 200 im Wochenchart um 43,00 USD eine massive Barriere. Steigt der Wert darüber, wäre das Zwischenhoch bei 47,45 USD wieder erreichbar. Eine Kaufwelle könnte auch bis zum Hoch 2019 bei 53,71 USD reichen. Absicherungen bieten sich unter dem Wochentief oder etwas großzügiger unter dem bisherigen Tief der Seitwärtsphase bei 37,32 USD an. Fällt der Wert darunter, könnte sich die Korrektur in Richtung 31,40 USD ausdehnen.

Fazit: Der Hype rund um ViacomCBS hat sich inzwischen gelegt. Die Aktie ist nach dem Kursrutsch wieder vernünftig bewertet. Ansätze einer Bodenbildung sind erkennbar und enge Absicherungen möglich. Wenn man so möchte, ist der rote Teppich für die Käufer ausgerollt. Nun müssen sie diesen aber auch beschreiten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,29 27,84 28,65 Ergebnis je Aktie in USD 3,73 3,90 4,04 KGV 11 11 10 Dividende je Aktie in USD 0,96 0,96 0,97 Dividendenrendite 2,31 % 2,31 % 2,33 % *e = erwartet

ViacomCBS-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)