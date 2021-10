ViacomCBS wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns ViacomCBS Inc. (ISIN: US92556H2067, NASDAQ: VIAC) erhalten am 3. Januar 2022 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 24 US-Cents je Aktie (Record date ist der 15. Dezember 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern aus New York aktuell eine Dividende von 0,96 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 39,17 US-Dollar für die ViacomCBS Cl B-Aktie (Stand: 6. Oktober 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,45 Prozent. Die ViacomCBS Inc. entstand am 4. Dezember 2019 aus der Fusion der CBS Corporation und Viacom. Zum Portfolio gehören Marken wie CBS, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central oder auch Showtime Networks. Die Firma ist auf die Produktion von Kinofilmen und Serien und Kabelfernsehangebote fokussiert. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete ViacomCBS einen Umsatz von 6,56 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,08 Mrd. US-Dollar), wie am 5. August 2021 berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) betrug 995 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 453 Mio. US-Dollar). Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 5,13 Prozent im Plus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 25,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2021). Redaktion MyDividends.de