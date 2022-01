VIB: Gesamtportfolio aufgewertet

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Basis einer externen Analyse ein Bewertungsergebnis von 100 bis 110 Mio. Euro erzielt, was einer Aufwertung des Gesamtportfolios von 7 bis 8 Prozent entspricht. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.Nach Analystenaussage sei die Aufwertung zum größten Teil durch die Logistik/Light-Industry Objekte des Portfolios getrieben worden, die zum einen von einem sehr starken Logistiksektor und zum anderen von der bisherigen sehr konservativen Bewertung der Portfolioobjekte profitiere. Dennoch biete das Portfolio des Unternehmens noch ein sehr großes Wertsteigerungspotenzial, da dieses zu einer sehr konservativen Rendite von über 6,8 Prozent zum Jahresende 2020 bewertet sei. Im Zuge dessen habe das Analystenteam die GuV-Schätzungen für 2021 erhöht und gehe zudem von einem höheren Bewertungsergebnis für die Folgejahre aus. Folgend der Anpassung der Schätzungen erhöhen die Analysten das Kursziel auf 47,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro) und bestätigen das Rating „Hold“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.01.2022, 18:50 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 24.01.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/VIB_24January2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0002457512