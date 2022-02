VIB: Offerte von DIC

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research steht die VIB Vermögen AG vor einer Übernahme durch die DIC Asset AG, die eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an VIB anstrebt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das Votum.Nach Analystenaussage wolle der Büroimmobilienspezialist DIC Asset AG ein Teilangebot für die Übernahme einer Mehrheit von 51 Prozent an der VIB Vermögen abgeben. Dafür biete DIC 51,00 Euro je VIB-Aktie in bar. Entsprechenden Angebotsunterlagen werde das Unternehmen in der nächsten Woche, am 9. Februar, veröffentlichen. Nach Meinung der Analysten biete das Angebot vom Standpunkt der VIB Vermögen keinen allzu großen Mehrwert. So sehe das Analystenteam keine strategische Begründung auf der VIB-Seite und gehe davon aus, dass die VIB ihren Wachstumskurs auch eigenständig erfolgreich weiterführen könne.Der gebotene Preis von 51,00 Euro je VIB-Aktie entspreche nach Einschätzung von SRC einer implizierten Rendite von rund 4,5 bis 4,6 Prozent auf das VIB Immobilienportfolio, was jedoch keine sehr aggressive Bewertung für das Portfolio der Gesellschaft bedeute. Eine Rendite im Bereich von 4,0 bis 4,2 Prozent erscheine den Analysten eine angemessenere Bandbreite. Zudem biete der Angebotspreis laut SRC keinerlei strategischen Aufschlag. Alles in allem sehe das Analystenteam bei der derzeitigen Konstellation des angestrebten Deals keine größeren Vorteile für die VIB Vermögen und die Aktionäre der Gesellschaft. Der Angebotspreis stelle nunmehr einen neuen Boden für den Aktienkurs dar. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 56,00 Euro (zuvor: 47,00 Euro) und stufen das Rating auf „Accumulate“ (zuvor: „Hold“) hoch.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.02.2022, 11:10 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 01.02.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/VIB_1February2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0002457512