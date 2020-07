VIB Vermögen lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0) wird an diesem Donnerstag in Ingolstadt ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der Konzern will den Aktionären für das Jahr 2019 eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie ausbezahlen. Im Vorjahr wurden 0,65 Euro ausgeschüttet. Damit soll die Dividende um 7,7 Prozent erhöht werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 27,10 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,58 Prozent.

Seit dem Börsengang im Jahr 2005 wird kontinuierlich eine Dividende bezahlt. Mit der aktuellen Anhebung soll die Ausschüttung das elfte Jahr in Folge erhöht werden. Im ersten Quartal stiegen die Umsatzerlöse um 4 Prozent auf 23,4 Mio. Euro, wie am 13. Mai berichtet wurde. Das bereinigte EBT verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 14,6 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag mit 12,2 Mio. Euro rund 5,4 Prozent über dem Vorjahresniveau von 11,6 Mio. Euro. Der operative Mittelzufluss aus der Vermietung, die Funds from Operations (FFO), kletterten im ersten Quartal um 4,9 Prozent auf 12,7 Millionen Euro.

VIB Vermögen bestätigte bei Vorlage der Quartalsergebnisse die Prognose. Für 2020 werden Umsatzerlöse in einer Größenordnung zwischen 91,0 und 97,0 Mio. Euro erwartet. Die FFO sollen auf 48,0 bis 52,0 Mio. Euro steigen.

Die VIB Vermögen AG entwickelt, erwirbt und verwaltet gewerbliche Immobilien, insbesondere in den wachstumsstarken Regionen Süddeutschlands. Zum 31. März 2020 bestand das Immobilienportfolio der VIB Vermögen aus 111 Objekten.

