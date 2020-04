Video: Disney - Realität statt heile Filmwelt

Werbung





In den vergangenen Wochen erschütterten eine Vielzahl an Hiobsbotschaften das Disney Imperium. Denn mit dem Ausbruch des Corona Virus brachen wichtige Umsatzquellen gleich Reihenweise weg und zahlreiche Projekte, darunter die geplante Neuverfilmung des Kassenschlagers „Mulan“, mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden.



Da kommt die Expansion des hauseigenen Streamingportals Disney+ anscheinend genau zum richtigen Zeitpunkt. Auch bei der Zukunftsplanung soll das Streaminggeschäft eine zentrale Schlüsselposition einnehmen, die dem Konzern dabei helfen soll, an die Erfolge vergangener Tage anzuknüpfen. Ist Disney+ der Retter in der Not für den Unterhaltungsgiganten? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg, Vontobel.

Vontobel Digital Investing



Bank Vontobel Europe AG

Public Distribution

Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main



— zertifikate.de@vontobel.com — zertifikate.vontobel.com — 00800 93 00 93 00