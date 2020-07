Video: HelloFresh: Gewinnprognose rauf - Wie nachhaltig ist das?

Werbung





HelloFresh ist einer der Krisenprofiteuere: Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 165 Prozent im Plus. In einer Zeit, in der kaum ein Unternehmen die Gewinnprognosen erhöht, hebt das Berliner Unternehmen seine an. Erwartet wird eine starke Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Die Kurse sind schon längst im Höhenrausch. Doch wie nachhaltig wird das Geschäft in Zeiten nach Corona sein? Fragen an Zertifikate-Experte David Hartmann von Antje Erhard vom Aktionär.

