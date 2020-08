Video: Was ist ein ZERTIFIKAT? | Der Einstieg in die Geldanlage mit Zertifikaten

Werbung





Steigen Sie in unsere neue Online-Filmreihe ein und verschaffen Sie sich hochwertiges Wissen zum Thema Kapitalmarkt. Der ehemalige Leiter der Sparkasse Leverkusen Manfred Herpolsheimer alias „Money Manni“ erläutert Ihnen einfach und verständlich alles, was Sie über den Börsenhandel wissen müssen. Legen Sie heute den Grundstein und lassen Sie sich in der ersten Folge von „Money Manni“ in die spannende Welt der Zertifikate.





Wichtige Hinweise:



Die im Video enthaltenen Informationen stammen ausschließlich vom Kommentator und müssen nicht der Einschätzung von Unternehmen der Vontobel-Gruppe entsprechen. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Es handelt sich hierbei weder um eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern um Werbung.



Die vollständigen Angaben zu Wertpapieren der Vontobel Financial Products GmbH, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind im jeweiligen Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.

