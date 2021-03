Sitten und Bräuche, wie man Mahlzeiten platziert

Bronze

Diejenigen, die eine Schulung in Bezug auf Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten haben, die in Kurzzeitsitzungen usw. festgelegt wurden, die von einer japanischen Kochschule und/oder privaten Einrichtungen in und außerhalb ihres eigenen Landes organisiert wurden, und dann die von der Zertifizierungsstelle durchgeführte Prüfung bestanden haben.

Zu erwerbende Kenntnisse und Fähigkeiten

Kenntnisse über die japanische Ernährungskultur