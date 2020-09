Videokonferenz mit Merkel zur Stärkung der Gesundheitsämter

BERLIN (dpa-AFX) - Die zentrale Rolle der Gesundheitsämter im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist am Dienstag Thema einer Gesprächsrunde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). In einer Videokonferenz (10.00) will sie mit Leitern von Gesundheitsämtern, Gesundheitsdezernenten der Kommunen, Landräten, Oberbürgermeistern und Vertretern der Länder über die Arbeit und Probleme vor Ort sprechen. Bund und Länder haben bereits Milliarden-Hilfen für die 375 Ämter zugesagt, die in der Corona-Krise eine wichtige Rolle spielen - etwa beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne.

Bis Ende 2022 sollen mindestens 5000 unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) neu geschaffen werden - davon mindestens 1500 bis Ende kommenden Jahres. Geplant ist außerdem eine breit angelegte Unterstützung bei der Digitalisierung./sam/DP/men