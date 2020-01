Videos zeigen neue regierungskritische Proteste im Iran

Dubai/Washington/Berlin (Reuters) - Im Iran ist es den dritten Tag in Folge nach Hinweisen aus sozialen Medien zu regierungskritischen Protesten gekommen.

Im Internet am Montag verbreitete Videos zeigten Demonstranten bei einer Universität in Teheran, die riefen: "Sie haben unsere Eliten getötet und sie mit Klerikern ersetzt." In den Videos war ebenfalls in anderen Teilen Teherans postierte Bereitschaftspolizei zu sehen. Reuters konnte die Authentizität der Aufnahmen zunächst nicht überprüfen. In Berlin forderte die Bundesregierung die iranischen Sicherheitskräfte zur "größtmöglichen Zurückhaltung" auf.

Die Kundgebungen hatten sich Samstag am Eingeständnis der Regierung entzündet, das Militär habe versehentlich eine Passagiermaschine mit 176 Menschen an Bord abgeschossen. Zuvor hatte die Staatsspitze jede Verwicklung in den Absturz abgestritten, obwohl sie seit Mittwoch über das Geschehen informiert war. Danach war es am Wochenende im ganzen Land zu Protesten gekommen. Die Demonstranten verlangen unter anderem die Rücktritte der Verantwortlichen. Sie riefen "Tod dem Diktator" in Anspielung auf den mächtigsten Mann des Landes, das geistliche Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei.

Die iranische Polizei wies Hinweise zurück, sie habe auf regierungskritische Demonstranten in Teheran geschossen. "Bei den Protesten hat die Polizei definitiv nicht geschossen, weil die Polizei der Hauptstadt die Anweisung hatte, sich zurückzuhalten", hieß es in einer auf der Web-Seite des staatlichen Fernsehens veröffentlichten Erklärung von Polizeichef Hossein Rahimi.

SCHÜSSE IN VIDEOS ZU HÖREN - AUFNAHMEN VON BLUTLACHEN

In Videos, die am Wochenende im Internet verbreitet wurden, sind allerdings Schüsse in unmittelbarer Nähe von Kundgebungen zu hören. Zudem werden Blutlachen gezeigt. Zu sehen sind auch bewaffnete Männer, die offenbar Sicherheitskräften angehören. In einigen Videos schlagen Einsatzkräfte mit Schlagstöcken auf Demonstranten ein. Menschen rufen: "Schlagt sie nicht."

Ein Regierungssprecher in Teheran bezeichnete Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Vorgehen gegen regierungskritische Demonstranten als nicht ehrlich gemeint. Trump hatte am Sonntag in einem Tweet in der Landessprache Farsi "das große iranische Volk" gelobt und davor gewarnt, Protestierer zu töten. Der US-Präsident vergieße "Krokodilstränen", erklärte der Sprecher und verwies darauf, dass die USA einen der führenden Generäle Irans getötet hätten. Zudem seien die Vereinigten Staaten verantwortlich für die schlechte wirtschaftliche Lage.

Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich noch einmal zugespitzt, nachdem die USA mit einem Drohnen-Angriff den führenden iranischen General Kassem Soleimani getötet hatten. Trump hatte die Tötung mit bevorstehenden Attentaten begründet. Am Sonntag sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper allerdings, die Geheimdienste hätten keine konkreten Hinweise auf Anschläge gehabt.

Der Iran hatte als Vergeltung in der Nacht zum vergangenen Mittwoch zwei US-Stützpunkte im Irak mit Raketen beschossen, Menschen wurden dabei nicht getötet. Am Mittwoch hatte nach Darstellung der Revolutionsgarden eine Flugabwehrstellung die ukrainische Passagiermaschine mit vielen Iranern an Bord für einen Marschflugkörper gehalten und sie mit einer Kurzstreckenrakete angegriffen.

Die Bundesregierung ist nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amts "sehr besorgt" über die Entwicklung. Die iranische Bevölkerung müsse die Möglichkeit haben, friedlich und frei zu protestieren. Wichtig sei zudem, dass der Iran für Klarheit über die Umstände des Abschusses sorge.