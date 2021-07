Viele Geschäfte mit Mietwohnungspaketen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Viele Wohnungsmieter in Deutschland werden in diesem Jahr neue Vermieter bekommen. Nach Einschätzung des Großmaklers Jones Lang LaSalle SE (JLL) ist das Geschäft mit gewerblichen Wohnimmobilien im laufenden Jahr auf Rekordkurs. Danach wechselten in der ersten Jahreshälfte bei größeren Transaktionen mit mindestens 10 Einheiten bereits 57 300 Wohnungen den Besitzer. Das Transaktionsvolumen betrug 10,3 Milliarden Euro, was aber erst 48 Prozent des Volumens aus dem Gesamtjahr 2020 sind. Dafür gab es mehr kleinere Deals in der Klasse bis 800 Wohnungen.

Vor allem das zweite Quartal habe deutlich über den Vergleichswerten aus dem Vorjahr gelegen, berichtete JLL am Dienstag in Frankfurt. "Und sollte die Übernahme der Deutsche Wohnen durch die Vonovia final über die Bühne gehen, wird 2021 ein exorbitantes Transaktionsvolumen zu bilanzieren sein", erklärte JLL-Analyst Helge Scheunemann laut einer Mitteilung.

Als Käufer von Wohnungspaketen treten meist Vermögensverwalter, Spezialfonds und Versicherungen auf. Mit 29 Prozent sei der Anteil der ausländischen Investoren auf dem deutschen Immobilienmarkt im europäischen Vergleich (42 Prozent) noch gering. Als Gründe nennt JLL das stark regionalisierte und knappe Angebot sowie große regulatorische Unterschiede in den Regionen. Die politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der anstehenden Bundestagswahl sowie der hohe Anlagedruck bei potenziellen Käufern würden viele Eigentümer in der zweiten Jahreshälfte dazu bringen, ihre Wohnungen anzubieten./ceb/DP/mis