Viele Taliban steigen von Kalaschnikow auf erbeutete US-Waffen um

Tokio (Reuters) - M16 statt AK-47: Taliban-Kämpfer tauschen ihre russischen Sturmgewehre vom Typ Kalaschnikow AK-47 gegen erbeutete US-Waffen ein.

Videos und Bilder, die von den Taliban auf Twitter und in anderen sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigen Kämpfer mit M4-Karabinern und M16-Gewehren. Diese waren zuvor von afghanischen Armeeeinheiten weggeworfen worden, die den Taliban-Truppen bei deren Vormarsch auf Kabul und andere große Städte kaum Widerstand leisteten und sich auflösten. Andere Bilder zeigen, wie die neuen Herrscher von Afghanistan verlassene Regierungsfahrzeuge in Beschlag nehmen.

Die US-Gewehre gelten als genauer und haben eine größere Reichweite als die AK-47. "Ein Teil der Hardware könnte nützlich sein, um rivalisierende Warlords einzuschüchtern", sagte Grant Newsham, ein pensionierter Oberst des United States Marine Corps. "Aber das war es auch schon." Dennoch sind die Bilder von US-Waffen in den Händen der Taliban ein Propagandacoup für die radikal-islamische Miliz.

Viele der AK-47 in Afghanistan sind Kopien. Andere wiederum sind Überbleibsel der zehnjährigen sowjetischen Besatzung, die 1989 endete. Das Sturmgewehr wurde kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erstmals in der damaligen Sowjetunion hergestellt. Seither ist es in den Arsenalen von Regierungen und aufständischen Gruppen weltweit verbreitet, da es als robust und wenig störanfällig gilt.

Die US-Waffen könnten wegen der reichlichen Munitionsvorräte jahrelang von Taliban genutzt werden, schätzen Experten. Die 5,56-Millimeter-Geschosse stehen auch privaten Waffenbesitzern in den USA zur Verfügung. "Die Russen produzieren jedes Jahr Millionen von Schuss für den US-Markt unter den Markennamen Tula, Wolf und Rote Armee, um nur einige zu nennen", sagte ein pensionierter US-Marineoffizier, der anonym bleiben wollte. "Ich vermute, dass die Verbündeten der Taliban keine Probleme haben werden, Teile für fast jedes Infanteriesystem zu bekommen."