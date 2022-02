Vifor Pharma Gruppe erzielt nachhaltiges Wachstum in 2021

+21.2%

KENNZAHLEN DER ERFOLGSRECHNUNG

Der Nettoumsatz der Vifor Pharma Gruppe stieg aufgrund des verbesserten Patientenzugangs im Zusammenhang mit Lockerungen der COVID-19-Restriktionen in wichtigen Märkten gegenüber dem Vorjahr um 2.8% bzw. 4.0% zu kWk auf CHF 1’754.2 Mio. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf unser Eisenportfolio und dem besseren Patientenzugang zu intravenösen Eisenbehandlungen zurückzuführen.

Der EBITDA verbesserte sich trotz eines Rückgangs des übrigen Betriebsertrags gegenüber dem Vorjahr um 4.6% oder 6.6% zu kWk von CHF 575.8 Mio. auf CHF 602.0 Mio. Ohne Berücksichtigung des übrigen Betriebsertrags erhöhte sich der EBITDA um 10.9% oder 13.0% zu kWk. Dieses Ergebnis wurde dank des profitablen Wachstums im Nettoumsatz bei gleichzeitiger Einhaltung eines konsequenten Kostenmanagements erreicht.

Der übrige Betriebsertrag verringerte sich auf CHF 70.6 Mio. gegenüber CHF 96.4 Mio. im Vorjahr. Der übrige Betriebsertrag umfasst im Wesentlichen Vorauszahlungen und Milestone-Zahlungen aus Lizenzvereinbarungen. Der höhere übrige Betriebsertrag im Jahr 2020 ergab sich hauptsächlich aus einmaligen Gewinnen infolge der Veräusserung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Produkten in Spanien und Portugal im Jahr 2020.

Die Umsatzkosten beliefen sich auf CHF 671.8 Mio., gegenüber CHF 701.2 Mio. im Vorjahr, was einer Bruttogewinnmarge von 63.2% gegenüber 61.1% im Vorjahr entspricht. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den höheren Umsatzanteil von injizierbaren Eisenprodukten zurückzuführen.

Die Marketing- und Vertriebskosten sanken um 1.1% auf CHF 399.2 Mio. gegenüber CHF 403.8 Mio. im Vorjahr. Die zusätzlichen Investitionen in Vorbereitungen zur Markteinführung unserer Pipeline-Produkte wurden durch Kosteneinsparungsmassnahmen mehr als ausgeglichen.

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung betrugen CHF 252.7 Mio. gegenüber CHF 250.0 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die F&E-Kosten beinhalten die Wertminderung der immateriellen Anlagen ANG-3777 in Höhe von CHF 27.6 Mio., wie gegenüber CSL Limited offengelegt, sowie höhere Studienkosten in Verbindung mit Veltassa® und bestimmten Pipeline-Produkten. Im Jahr 2020 enthielten die F&E-Kosten die Wertminderung der immateriellen Anlagen CCX140 in Höhe von CHF 56.2 Mio.

Die Verwaltungskosten betrugen CHF 144.7 Mio. gegenüber CHF 155.7 Mio. im Vorjahr. Der Rückgang ist in erster Linie auf eine Verringerung der Personalkosten in unterstützenden Betriebsfunktionen zurückzuführen.

Der Verlust aus der Veräusserung von Produktionsstandorten belief sich auf CHF 74.2 Mio. Der Verlust ergibt sich aus der Wertminderung des Anlagevermögens in Zusammenhang mit der Veräusserung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Fertigarzneimittelproduktion an CordenPharma. Die Veräusserung einschliesslich ihrer finanziellen Auswirkungen wurde CSL Limited im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses offengelegt.

Der Kerngewinn je Aktie aus den fortgeführten Geschäftsbereichen1 stieg insbesondere aufgrund des starken operativen Ergebnisses und des höheren Nettofinanzergebnisses um 21.2% auf CHF 6.05 gegenüber CHF 4.99 im Jahr 2020.

GELDFLUSS

Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit betrug CHF +527.4 Mio. gegenüber CHF +423.8 Mio. im Vorjahr. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die positive Entwicklung des Nettoumlaufvermögens zurückzuführen, namentlich geringere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus zeitlich gestaffelter Zahlung von Grosskunden.

Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit betrug CHF -48.8 Mio. Zahlungen in Zusammenhang mit Lizenzvereinbarungen, dem Erwerb der Inositec AG und anderem immateriellen Anlagevermögen beliefen sich im Jahr 2021 auf CHF -180.4 Mio. Die Investitionen in Beteiligungen in Verbindung mit Lizenzvereinbarungen betrugen CHF -60.8 Mio. Die Investitionen in Sachanlagen einschliesslich Aufwendungen für produktions- und IT-relevantes Anlagevermögen lagen bei CHF -57.9 Mio. Ausgeglichen wurden diese Investitionen durch die Erträge aus dem Verkauf des Priority Review Vouchers in Höhe von CHF +100.8 Mio. sowie der Veräusserung von Aktien der ChemoCentryx, Inc., in Höhe von CHF +146.7 Mio.

Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von CHF -210.9 Mio. wurde vor allem durch die Dividendenausschüttung von CHF -189.8 Mio. getrieben, wovon CHF -60.0 Mio. an Fresenius Medical Care und CHF -129.8 Mio. an die Aktionäre von Vifor Pharma ausgeschüttet wurden.

FINANZLAGE

Goodwill und immaterielle Anlagen beliefen sich per Ende 2021 auf CHF 2’386.0 Mio. gegenüber CHF 2’454.5 Mio. im Vorjahr, was 46.8% der Bilanzsumme entspricht (2020: 47.1%).

Die Finanzanlagen beliefen sich per Ende 2021 auf CHF 463.8 Mio. gegenüber CHF 725.7 Mio. per Ende 2020. Der deutliche Rückgang ist insbesondere auf den im sonstigen Gesamtergebnis enthaltenen Bewertungsverlust unserer strategischen Beteiligung an ChemoCentryx, Inc., zurückzuführen.

Die Vifor Pharma Gruppe besass per Ende 2021 eine Nettoliquidität in Höhe von CHF 453.8 Mio. gegenüber CHF 190.6 Mio. per Ende 2020. Der signifikante Anstieg der Nettoliquidität ist hauptsächlich auf den hohen Geldfluss aus Betriebstätigkeit, die bereits erwähnte Veräusserung der Aktien der ChemoCentryx, Inc., sowie den Verkauf des Priority Review Vouchers zurückzuführen.

Mit einem Eigenkapital in Höhe von CHF 3’969.1 Mio. wies die Vifor Pharma Gruppe Ende 2021 eine starke Eigenkapitalquote von 77.8% aus (Vorjahr: 77.1%).

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Bericht von Vifor Pharma für 2021 auf www.viforpharma.com.

2. FINANZPROGNOSE 2022

Aufgrund des laufenden Übernahmeangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Vifor Pharma AG durch CSL Limited stellt Vifor Pharma keine Finanzprognose für 2022 auf.

GENERALVERSAMMLUNG 2022

Leider kann auch die Generalversammlung am 26. April 2022 nicht auf konventionelle Art und Weise durchgeführt werden. Entsprechend der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Schweizer Bundesrates hat der Verwaltungsrat von Vifor Pharma beschlossen, auch die Generalversammlung 2022 ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre abzuhalten. Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über unabhängige Stimmrechtsvertreter wahrnehmen.

Über die Vifor Pharma Gruppe

Die Vifor Pharma Gruppe ist ein globales Pharmaunternehmen mit dem Ziel, globaler Marktführer in den Bereichen Eisenmangel und Nephrologie zu werden. Als bevorzugter Partner für Pharmaprodukte und innovative, patientenorientierte Lösungen rund um Eisen, Dialyse, Nephrologie und seltene Erkrankungen möchte die Vifor Pharma Gruppe Patienten mit schweren, chronischen und seltenen Krankheiten auf der ganzen Welt helfen, ein Leben in besserer Gesundheit zu führen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf strategische globale Partnerschaften, Einlizenzierungen und die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Pharmaprodukten für die gezielte Patientenversorgung. Die Vifor Pharma Gruppe nimmt in allen ihren Kerngeschäften eine führende Position ein und besteht aus folgenden Unternehmen: Vifor Pharma, Sanifit Therapeutics und Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (ein gemeinsam mit Fresenius Medical Care geführtes Unternehmen). Die Vifor Pharma Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348) kotiert.

Weitere Informationen finden Sie auf viforpharma.com

1 Kerngewinn definiert als ausgewiesener Gewinn nach Minderheiten, bereinigt um anteilsmässige Abschreibungen und Wertminderungen immaterieller Anlagen sowie den Verlust aus der Veräusserung von Produktionsstandorten.

2 Vierteljährliches IQVIATM MIDAS® Panel, INSIGHT Health, GERS, DLI (zu Grosshandels-Anschaffungskosten), gleitender Zwölfmonatszeitraum (MAT) 3. Quartal 2021. Es wurden die durchschnittlichen Wechselkurse 2020 angewandt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220216005985/de/

Media Relations Nathalie Ponnier

Global Head Corporate Communications

+41 79 957 96 73

media@viforpharma.com

Investor Relations Laurent de Weck

Investor Relations & Treasury Senior Manager

+41 58 851 80 95

investors@viforpharma.com

Das könnte Sie auch interessieren