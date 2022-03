Village Super Market wird eine stabile Dividende auszahlen

Das amerikanische Unternehmen Village Super Market, Inc. (ISIN: US9271074091, NASDAQ: VLGEA) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents je Aktie aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Die Auszahlung erfolgt am 28. April 2022 (Record date: 7. April 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 24,31 US-Dollar (Stand: 21. März 2022) 4,11 Prozent.

Die Village Super Market Inc. mit Firmensitz in Springfield, betreibt rund 34 ShopRite Supermärkte in Maryland, New Jersey und im Nordosten von Pennsylvania. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2022 (29. Januar 2022) betrug der Umsatz 537,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 522,8 Mio. US-Dollar), wie am 9. März 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 10,1 Mio. US-Dollar nach 4,6 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie ist an der NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2022 mit 3,93 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 316,86 Mio. US-Dollar (Stand: 21. März 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de