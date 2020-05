Villeroy (EZB) - Werden Kursverwerfungen bei Staatsanleihen entgegentreten

Paris (Reuters) - Die EZB wird laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau einschreiten, sollten an den Börsen die Kurse der Staatsanleihen von Euro-Ländern aus dem Ruder laufen.

"Wir werden nicht zulassen, dass negative Marktdynamiken zu einem ungerechtfertigsten Zinsanstieg in einigen Ländern führt", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in einer Rede für Mitglieder der Bocconi Universität in Mailand. Das wäre eine Gefahr für die gemeinsame Geldpolitik.

"Um es einfach zu sagen: Renditen und Risikoaufschläge sind von Bedeutung, selbst wenn wir keine festen Niveaus anstreben", sagte der Notenbanker. Die Währungshüter der EZB hatten zuletzt im Rahmen ihrer Anleihenkäufe unter anderem verstärkt italienische Staatsanleihen erworben, um zu verhindern, dass deren Renditen nach oben schießen. Italien zählt zu den am härtesten von der Viruskrise getroffenen Ländern. Ein Anstieg der Finanzierungskosten käme für das bereits stark verschuldete Land zur Unzeit.