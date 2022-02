VIMEO - Aktie mit 47%-Rally seit den Zahlen

Vimeo - WKN: A3CQ1L - ISIN: US92719V1008 - Kurs: 13,130 $ (Nasdaq)

Die Zahlen der letzten Woche war der (vorläufige) negative Höhepunkt eines katastrophalen Börsengangs. Vom Allzeithoch im Juli aus verlor das Papier in der Spitze des neuen Allzeittiefs am vergangenen Donnerstag 82 % an Wert. Die erste Reaktion auf den Quartalsbericht fiel desaströs aus, die Aktie startete am Donnerstag mit Abschlägen von 32 % gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch in den Handel, startete dann jedoch eine fulminante Aufholjagd. Nach einer langen, weißen Tageskerze wurde auch am Freitag und gestern weiter gekauft, das Gap vom Mittwoch ist mit der Rally so gut wie geschlossen.

Ist das die Trendwende?

Zunächst handelt es sich bei der Rally der letzten drei Handelstage nur um eine technische Gegenbewegung auf die massiven Verluste vom Donnerstag und den schwachen Monaten zuvor. Tatsächlich besteht damit aber auch das Potenzial für eine größere Trendwende, der Verkaufspeak, die hohen Umsätze sowie das Wegfallen des Unsicherheitsfaktors eines negativen Quartalsberichts würden dafürsprechen.

Zunächst aber wären in den kommenden Tagen Rücksetzer nach der starken Rally zu erwarten. Anschließend könnten die Bullen einen neuen Anlauf starten. Geht es nachhaltig über 14,30 USD, wäre Platz für Erholungen bis 16,45 - 17,30 USD. Darüber hinaus hellt sich das übergeordnete Bild deutlicher auf, ein Anstieg bis 22,66 oder 27,83 USD wäre dann denkbar.

Im bärischen Szenario geht den Käufern die Luft wieder aus, die starke Rally der letzten drei Handelstage wird dann wieder komplett abverkauft. Am Allzeittief bei 9,20 USD könnte dann ein neuer Stabilisierungsversuch starten.

Fazit: Die Käufer konnten mit der Aufholjagd seit Donnerstag zum ersten Mal seit vielen Wochen Achtungszeichen setzen. Ob es sich nur um ein Strohfeuer im starken Abwärtstrend oder einen ernstzunehmenden Trendwendeversuch handelt, ist derzeit offen. Die Chance auf eine Trendumkehr steht mit der Vorlage jedoch so gut wie schon lange nicht mehr, für spekulative Trader könnten Rücksetzer in den kommenden Tagen verlockende Einstiege bieten. Für prozyklische Kaufsignale müssten jedoch die Abwärtstrendlinien der letzten Wochen und Monate geknackt werden.

Vimeo

Auch interessant:

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)