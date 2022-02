VIMEO - Hat der Preisverfall endlich ein Ende?

Das Allzeithoch markierte die Aktie wenige Wochen nach dem Börsengang. Anfang Juli wurde das Papier noch zu 52,06 USD gehandelt, am vergangenen Freitag erreichte die Aktie ein Allzeittief bei 12,35 USD. Doch gestern schlugen dann die Käufer zu, unter erhöhten Umsätzen verteuerte sich der Wert um 12,7 %. Es ging direkt bis an die Abwärtstrendlinie der vergangenen Wochen hinauf. So weit, so gut. Der Abwärtstrend ist also vollkommen intakt. Dennoch ist die jüngste Entwicklung eine gute Chance auf eine zumindest kurzfristige Trendwende.

Kleiner Doppelboden ausgebildet

Formal wurde mit dem Anstieg per Tagesschlusskurs über 14,40 USD gestern ein kleiner Doppelboden vollendet. Wird jetzt auch die Abwärtstrendlinie geknackt, könnte tatsächlich eine weitere Erholungswelle folgen. Bei 17 - 18 USD liegt eine großer Kreuzwiderstand. Erst dessen Überwinden würde größere Kaufsignale und Erholungspotenzial bis 22,66 USD generieren.

Innerhalb des Abwärtstrendkanals bleibt jedoch Vorsicht geboten. Kommen die Verkäufer jetzt zurück und lassen den Wert wieder nachhaltig unter 13 USD fallen, könnte der Abwärtstrend ungebremst weiter in Richtung 10,10 - 10,60 USD fortgesetzt werden.

Fazit: Die gestrige Rally ist eine Chance für die Bullen, mehr bislang nicht. Für größere Kaufsignale müssten weitere Hürden genommen werden. Nur sehr spekulativ orientierte Trader und Anleger fangen ab jetzt an, erste Positionen aufzubauen und sind auch bereit, bei neuen Tiefs antizyklisch nachzulegen.

Vimeo

Auch interessant:

C

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch Guidants. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über Guidants testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)