VIRGIN GALACTIC - Mit einem Bein im Weltall

Vom Weltraumbahnhof Spaceport America in Neumexiko aus hob am Samstag das Trägerflugzeug "WitheKnightTwo" mit dem Raumflugzeug "VSS Unity" auf dem Rücken ab. Im rund 14 Kilometer Höhe löste sich dann der Raumgleiter ab und flog bis auf 89,2 Kilometer hinauf. Damit kratzte es an der Grenze zum Weltraum. Der Chart der Virgin-Galactic-Aktie ähnelt der Flugkurve des Raumgleiters und zeigt in den vergangenen acht Monate einen klassischen "Tannenbaum": Eine am Ende beschleunigte Rally wurde anschließend ebenso dynamisch wieder abverkauft. Erst am Ausgangspunkt des Unterstützungsbereichs bei 14,60 USD endete die Abwärtsbewegung. Von dort aus geht es jetzt wieder schwungvoll nach oben, die neue Handelswoche startet mit einem satten Kurssprung von über 27 %.

Ab 2022 sollen auch Touristen ins All fliegen

Bis zu den ersten Flügen mit Touristen dauert es noch etwas. Bis dahin bleiben auch Unsicherheiten für die Aktie erhöht, zurück zum Allzeithoch ist es noch ein weiter Weg. Doch ist die Rally der vergangenen Tage macht Hoffnung und ist ein sehr guter Ausgangspunkt für einen längeren Aufwärtstrend. Bei 35 - 36 und 42 - 43 USD liegen die nächsten charttechnischen Hürden. Darüber hinaus wäre der Weg frei zum Allzeithoch bei 62,80 USD auf mittel- bis langfristige Sicht.

Kurzfristig könnte es bald zu Korrekturen des Rallyschubs kommen. Bei 23,50 - 23,80 USD liegt ein guter Support, darunter könnte das gestrige Gap geschlossen werden. Sehr viel tiefer sollte es im Idealfall nicht mehr gehen.

Bei 18,70 USD liegt die Oberkante eines weiteren Gaps als Unterstützung. Rutscht die Aktie nachhaltig unter diese Preismarke zurück, trübt sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich ein. Dann drohen erneut Abgaben bis zum zentralen Unterstützungsbereich bei 14,60 USD.

