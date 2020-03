Virgin Money Australia setzt beim Betrieb der digitalen Bank der Zukunft auf SaaS-Lösung von Temenos

Die Bankensoftware von Temenos - die als SaaS bereitgestellt wird und auf einer modernen, Cloud-nativen und Cloud-agnostischen API-first-Technologie basiert - wurde jetzt von Virgin Money Australia, einer Sparte der Bank of Queensland (BOQ), ausgewählt, um das digitale Geschäftsmodell des Unternehmens zu vereinfachen und seine betrieblichen Effizienzen zu steigern





Die fortschrittliche, KI-gestützte Front-to-back-Technologie von Temenos Infinity und Temenos Transact bietet hochmoderne mobile und digitale Omnichannel-Bankanwendungen und wird es VMA ermöglichen, sein Wachstum zu beschleunigen und den Kunden Kundenerlebnisse zu bieten, mit denen sich das Unternehmen vom Wettbewerb abhebt





Bis Ende 2020 wird Virgin Money Australia als die digitale Bank der Zukunft mit einer persönlichen Note an den Start gehen und zunächst neue Transaktions- und Sparprodukte anbieten. Anschließend wird Virgin Money Australia schrittweise eine ganze Palette von neuen Kredit- und anderen Einlagenprodukten auf dieser Plattform auf den Markt bringen





Nach der erfolgreichen Einführung der Virgin Money Australia Digital Bank beabsichtigt die BOQ, ihre Bestandskunden auf die neue digitale Cloud-Plattform zu migrieren, die auf der fortschrittlichen KI- und Cloud-Technologie von Temenos basiert



Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX:TEMN) gab heute bekannt, dass es von Virgin Money Australia, einer Sparte der Bank of Queensland (BOQ), als Partner für digitale Banktechnologie zur Unterstützung seiner Wachstumsstrategie ausgewählt wurde.

Mit der Cloud-nativen und Cloud-agnostischen Bankensoftware von Temenos kann Virgin Money Australia künftig eine einzige, aufrüstbare, digitale SaaS-Plattform nutzen und damit ein vereinfachtes digitales Geschäftsmodell aufbauen. Mit der API-first-Technologie kann Virgin Money Australia einen Marktplatz für Finanzdienstleistungen anbieten, um die Kunden bei der Steigerung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu unterstützen und innovative Bankprodukte wie Sparkonten und Kundenbindungsprogramme schneller auf den Markt bringen. Die Bank wird ihren Kunden über digitale Kontaktpunkte für alle Privatkunden-Bankprodukte ein ganzheitliches digitales Erlebnis bieten, was die Kunden-Einstiegsphase in das System auf wenige Minuten verkürzt.

In einem kürzlich veröffentlichten Strategie-Update stellte die Bank of Queensland (BOQ) ihre auf fünf Jahre angelegte Technologiestrategie vor, um eine differenzierte Wahrnehmung durch die Kunden zu erreichen, nachhaltiges und profitables Wachstum zu generieren und langfristigen Aktionärswert zu schaffen. Im Rahmen des Programms zur digitalen Transformation wird die Bank ihre bestehende Kerninfrastruktur modernisieren und die digitale Banking-Plattform der nächsten Generation von Temenos implementieren. Die neue Cloud-native Plattform wird zunächst für Kunden von Virgin Money Australia mit Transaktionen und Sparkonten und in einer späteren Phase für Termineinlagen und Darlehensprodukte eingeführt. Die BOQ kündigte außerdem ihre Absicht an, nach der erfolgreichen Einführung der Virgin Money Australia Digital Bank ihr Privatkundengeschäft auf die neue digitale Plattform zu migrieren.

Zur Sicherung ihrer Konkurrenzfähigkeit im digitalen Zeitalter investiert die BOQ in die technologische Erneuerung von Virgin Money Australia, um die Dynamik der digitalen Bank weiter zu beschleunigen. Nach einem strengen Auswahlverfahren hat sich Virgin Money Australia für die moderne End-to-End-Technologie von Temenos entschieden. Die Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit von Temenos SaaS in Verbindung mit dem Temenos-Konzept der australischen Modellbank bieten vorkonfigurierte, länderspezifische Funktionen, die Virgin Money Australia eine schnelle Inbetriebnahme ermöglichen werden. Das gemeinsam mit Deloitte Digital realisierte Projekt vereint alle Stärken einer etablierten Bank mit der digitalen Flexibilität einer Neobank.

Virgin Money Australia hat sich für das Front-to-Back-SaaS-Angebot von Temenos entschieden, bestehend aus Temenos Transact, der nächsten Generation von Kernbankensystemen, und Temenos Infinity, dem führenden digitalen Omnichannel-Bankprodukt, das die Kundenbindung vom Einstieg (Onboarding) über die Kontoführung bis hin zur langfristigen Kundenbindung abdeckt. Temenos SaaS bietet Kosten- und Skalierbarkeitsvorteile bei hoher Sicherheit und Verfügbarkeit und ermöglicht eine kontinuierliche Bereitstellung (Continuous Deployment). Durch den Zugriff auf die Lösung über ein abonnementbasiertes Modell kann Virgin Money Australia die Nutzung je nach Geschäftswachstum skalieren.

Als Teil des Projekts wird Virgin Money Australia sein Angebot an Privatkunden-Bankprodukten auf einer einzigen Plattform konsolidieren und so ein zentralisiertes und einheitliches Digital-First-Umfeld für seine Kunden schaffen. Die zukunftssichere Technologie von Temenos wird Virgin Money Australia zudem in die Lage versetzen, die Vorteile von künstlicher Intelligenz (KI), Konversationsschnittstellen und anderen neu entstehenden Technologien zu nutzen.

Mit der Temenos-Technologie wird Virgin Money Australia von einem marktweit führenden Aufwand-Ertrag-Verhältnis profitieren und Aktionären wie Kunden eine bessere Kapitalrendite bieten können. Die leistungsfähigsten Banken, die die Temenos-Software einsetzen, haben Aufwand-Ertrag-Verhältnisse von 26,8%, also die Hälfte des Branchendurchschnitts, und Eigenkapitalrenditen von 29% - das Dreifache des Branchendurchschnitts - erzielt.

Greg Boyle, CEO von Virgin Money Australia, sagte: “Mit der neuen Digitalbank entsteht ein wirklich differenziertes und spannendes Virgin-Angebot. Dabei ist es wichtig, dass wir hervorragend aufgestellt ist, um auf unseren bestehenden Beziehungen zu mehr als 200.000 treuen Kunden und einem schnell auf über 3 Milliarden Dollar gewachsenen Baufinanzierungs-Portfolio aufzubauen, so dass wir auf dem australischen Markt mit Herausforderern und etablierten Banken gleichermaßen erfolgreich konkurrieren können.

Wir stehen am Anfang einer spannenden Reise, während wir eine branchenführende Digitalbank aufbauen, die ausgesprochen einfach und einträglich sein wird. Wir haben uns das erklärte Ziel gesetzt, unsere Kunden zu begeistern, indem wir ihnen ein durchgehendes Gesamterlebnis bieten. Mit der fortschrittlichen Cloud-Technologie von Temenos haben wir künftig die Flexibilität, neue Produkte auf den Markt zu bringen und den Kunden ein differenziertes Erlebnis zu bieten. Daneben werden auch von der schnellen Bereitstellung profitieren und betriebliche Abläufe effizienter gestalten.

Durch die Zusammenarbeit mit Temenos bei der Einrichtung der neuen Digitalbank von Virgin Money Australia haben wir uns für einen Technologiepartner entschieden, der über starke Fähigkeiten und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Realisierung solcher Projekte verfügt.”

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, sagte: “Wir freuen uns sehr, als Technologiepartner von Virgin Money Australia ausgewählt worden zu sein. Wir haben eine große Dynamik auf dem australischen Markt beobachtet, von Challenger-Banken bis hin zu etablierten Institutionen. Virgin Money Australia setzt mit seiner Digital-First-Strategie die Maßstäbe für das Kundenerlebnis. Die API-gesteuerte, fortschrittliche Cloud-Technologie von Temenos wird Virgin Money Australia dabei unterstützen, wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie hyper-personalisierte Kundenerlebnisse bietet und neue Geschäftsmodelle wie die Schaffung von Marktplätzen für Finanzdienstleistungen und -produkte ermöglicht. Mit der SaaS-Lösung von Temenos wird die neue Digitalbank auch von den niedrigeren Gesamtbetriebskosten profitieren und Virgin Money Australia die nötige Agilität verschaffen, um schnell innovativ zu sein, neue Produkte auf den Markt zu bringen und den Bankkunden optimale Erfahrungen zu bieten.”

Über Temenos

Die Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Mehr als 3.000 Banken weltweit, darunter 41 der Top-50-Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die Tagesgeschäfte als auch die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 53% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

