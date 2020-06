Virtuelle Hauptversammlung von Einhell beschließt Dividende

Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933) hat an diesem Freitag ihre virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. An die Aktionäre wird eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 1,40 Euro je Vorzugsaktie und 1,34 Euro je Stammaktie ausgeschüttet.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 68,00 Euro je Vorzugsaktie entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,06 Prozent. Im Geschäftsjahr 2019 lag der Umsatz bei 605,7 Mio. Euro (Vorjahr: 577,9 Mio. Euro) bei einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 32,5 Mio. Euro (Vorjahr: 36 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter betrug 24,3 Mio. Euro nach 25,9 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Im Zeitraum Januar bis Mai 2020 betrug der Konzernumsatz 273,1 Mio. Euro (Vorjahr: 273,3 Mio. Euro). Einhell mit Sitz in Landau an der Isar wurde 1964 gegründet und entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 1.580 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de