Virtuelle Hauptversammlung von Siltronic Ende Juni - Dividende unverändert

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Waferhersteller Siltronic hat einen neuen Termin für seine zuletzt wegen der Covid-19-Pandemie verschobene Hauptversammlung gefunden und hält an der Dividende fest. Der Vorstand habe beschlossen, die virtuelle Hauptversammlung am 26. Juni durchzuführen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Ursprünglich war das Treffen für den 23. April geplant.

"An unserer Dividendenpolitik, etwa 40 Prozent des Konzerngewinns, der auf die Anteilseigner entfällt, auszuschütten, halten wir unverändert fest", erklärte Unternehmenschef Christoph von Plotho laut Mitteilung. Der virtuellen Hauptversammlung soll wie geplant eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Dies soll den Aktionären Planungssicherheit geben. /kro/jha/