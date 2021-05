Virtuozzo präsentiert seine neue hybride Lösung, die speziell für Provider von Managed- und Cloud-Services konzipiert ist

Neueste Ergänzung des Produktportfolios des Unternehmens bietet eine einfache, kosteneffektive Möglichkeit für MSPs und CSPs, alternative Cloud-Services zu starten

Virtuozzo, eines der international führenden Unternehmen für hocheffiziente Lösungen für Virtualisierungen und hyperkonvergente Software, hat die Verfügbarkeit seines neuesten Produkts Virtuozzo Hybrid Cloud bekanntgegeben. Mit dieser Lösung können Managed-Service-Provider (MSPs) und Cloud-Service-Provider (CSPs) moderne Cloud-Services schnell und kosteneffektiver als herkömmliche Hyperscaler entwerfen, entwickeln und an die Kunden liefern.

Der Markt für Cloud-Infrastruktur erlebt weiterhin ein starkes Wachstum, da die Unternehmen immer abhängiger von cloudbasierten Ressourcen werden. Diese Entwicklung bedeutet eine Gelegenheit für die Service-Provider, an einer Alternative zu den oft komplexen und teuren herkömmlichen Cloud-Providern zu arbeiten. Liam Eagle, Forschungsleiter bei 451 Research, einem Teil von S&P Global Market Intelligence, sagt: „Angesichts der anhaltenden Zunahme der Menge von Unternehmen, die sich für Cloud-Lösungen interessieren, besteht eine häufige Einschränkung in einem Mangel an notwendigen Kompetenzen zum Navigieren der Komplexitäten modernster Cloudplattformen. Damit eröffnet sich eine Chance für die alternativen Händler, die Rolle ihrer Services bei der Bereitstellung des zentralen Wertangebots der Cloud in einer einfacheren, leichter verdaulichen und oft kostengünstigeren Konfigurierung zu stärken.“ 1

Die Virtuozzo Hybrid Cloud wurde gestaltet, damit die Service-Provider diese Nachfrage bedienen können. Das neue Produkt des Unternehmens bietet MSPs und CSPs eine alternative, vollständig gemanagte Cloudlösung, mit der eindeutige SLAs und Produktions-Support rund um die Uhr gewährleistet sind. Die Service-Provider können sich so auf Mehrwertdienste und Projektentwicklung konzentrieren statt auf die Wartung und Verwaltung ihrer Infrastruktur.

Die Virtuozzo Hybrid Cloud ist eine der wenigen hybriden Cloudlösungen, die es ausschließlich für MSPs und CSPs gibt. Sie bietet Infrastruktur als Service (Infrastructure as a Service, SaaS), Plattform als Service (Plattform as a Service, PaaS), Lastverteiler als Service (Load Balancer as a Service, LBaaS), Speicher als Service (Storage as a Service, SaaS) und andere Cloud-Services an mehreren Standorten weltweit.

Die Service-Provider können Cloud-Ressourcen direkt von Virtuozzo kaufen. Dafür stellen sie die Verbindung mit einer beliebigen Open Stack-kompatiblen Cloudmanagement-Plattform her, etwa CloudBlue Connect, HostBill, WHMCS oder Fleio, oder sie kaufen direkt bei den Vertriebshändlern der Virtuozzo Hybrid Cloud.

„Im Laufe der letzten anderthalb Jahre konnten wir bei unseren bisherigen Service-Provider-Partnern eine große Nachfrage nach einer Lösung beobachten, mit der sie Infrastrukturlösungen anbieten können. Wir haben die Virtuozzo Hybrid Cloud entworfen, um diesem Bedarf gerecht zu werden und gleichzeitig Einsparungen um mehr als 30 % gegenüber vergleichbaren Lösungen anzubieten. Wir freuen uns sehr, dass wir eine Fertiglösung auf den Markt bringen können, mit deren Hilfe sich MSPs und CSPs neue Möglichkeiten erschließen und das Kundenwachstum in den nächsten Jahren vorantreiben können. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern Innovationen voranbringen und wachsen können“, bemerkt Ahmed Amni, Vertriebsleiter EMEA.

Die Virtuozzo Hybrid Cloud basiert auf der Virtuozzo Hybrid Infrastructure, einer erstklassigen Lösung für hyperkonvergente Infrastruktur (Hyperconverged Infrastructure, HCI). Mit der Virtuozzo Hybrid Infrastructure erhalten die Service-Provider kosteneffektive, leicht zu verwaltende hyperkonvergente Infrastruktur, mit der die Nutzung von Hardware optimiert wird, die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden sowie hohe Leistung und Verfügbarkeit von Servern realisiert wird. Die Virtuozzo Hybrid Infrastructure ist bauartbestimmt sicher und verbindet Rechen-, Speicher- und Netzwerkservices mit erweiterten Analysen und Monitoring in einer einzigen, hardwareunabhängigen Lösung.

Die Virtuozzo Hybrid Cloud ist jetzt für Service-Provider in ganz Europa erhältlich und soll bald weltweit veröffentlicht werden. Die Preise basieren entweder auf einem Pay-as-You-Go-Modell oder auf einem Reservierungsmodell, mit dem auch die Partner zusätzliche Kosten einsparen können. Wenn Sie mehr über Möglichkeiten für Partnerschaften erfahren oder sich ein Produktdemo ansehen möchten, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens.

Über Virtuozzo

Virtuozzo ist ein führender internationaler Anbieter von Softwarelösungen für hybride Virtualisierung, Speicher und Cloud-Enablement. Dank der softwaredefinierten, hyperkonvergenten Self-Service-Plattform und der Kapazitäten des Unternehmens beim Ressourcenmanagement können Hosting- und Service-Provider den Endkunden öffentliche und private Cloud-Services anbieten. Virtuozzo ist ein Branchenpionier, der vor 21 Jahren die erste kommerziell verfügbare Containertechnologie entwickelt hat. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen und -services für über 450 Service-Provider, ISVs und Firmen weltweit an, mit denen über 500.000 virtuelle Umgebungen ermöglicht werden, auf denen auftragsentscheidende Cloud-Workloads laufen. Als bedeutender Akteur in der Open-Source-Community sponsert Virtuozzo zahlreiche Open-Source-Projekte und/oder trägt zu ihnen bei, darunter KVM, Docker, OpenStack, OpenVZ, CRIU und der Linux-Kernel. Mehr erfahren Sie auf www.virtuozzo.com.

1 451 Research, Demand and opportunity in the alternative cloud provider market, Januar 2021

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210518006193/de/

Heather Ailara

211 Communications

+1 973 567 6040

heather@211comms.com

Christine Brunelli

Virtuozzo

+1 215-847-7842

christine.brunelli@virtuozzo.com