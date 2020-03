VIRUS: Altmaier lädt Ökonomen zu Beratungen ein

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Wirtschaftsforscher sowie Vertreter der Bundesbank zu Beratungen eingeladen. Das Treffen ist am 24. März geplant, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr.

Die Corona-Epidemie sei eine "wirtschaftspolitische Herausforderung", heißt es in der Einladung Altmaiers. "Zunächst brauchen wir ein klares Bild über Szenarien der wirtschaftlichen Auswirkungen. Dann müssen wir bereit sein, entschlossen zu handeln." Eine "nüchterne Analyse und Kommunikation" diene dazu, die Erwartungen der Wirtschaftsteilnehmer und der Bürger zu stabilisieren. Eingeladen sind etwa "Wirtschaftsweise" wie Lars Feld und Achim Truger, daneben die Vizepräsidentin der Bundesbank, Claudia Buch, sowie Ifo-Präsdient Clemens Fuest und Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel. Fuest und Felbermayr hatten zusammen mit anderen Ökonomen die Bundesregierung am Mittwoch aufgefordert, entschlossener zu handeln, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus einzudämmen./hoe/DP/zb