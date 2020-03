VIRUS: Altmaier will 'maßgeschneiderte' Lösungen für Firmen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat "maßgeschneiderte" Lösungen für Firmen angekündigt, die wegen der Folgen des neuartigen Coronavirus in Not geraten sind. Der CDU-Politiker sagte am Montag am Rande eines deutsch-griechischen Wirtschaftsforums in Berlin, die Bundesregierung werde nicht zulassen, dass das Virus die deutsche Wirtschaft infiziere. Altmaier nannte die Beschlüsse des Koalitionsausschusses ein starkes Signal.

Union und SPD hatten sich auf ein umfangreiches Paket zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise geeinigt. Dazu sollen unter anderem die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld deutlich gesenkt werden.

Altmaier sagte, die Bundesregierung befinde sich in intensiven Diskussionen mit betroffenen Branchen. Er verwies auch auf ein Treffen mit Länderkollegen am Dienstag/hoe/DP/nas