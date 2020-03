VIRUS/ANALYSE: Euroraum-Wirtschaft schrumpft im ersten Halbjahr - DZ Bank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mitten in der Coronavirus-Krise haben sich Volkswirte der DZ Bank an eine Prognose der wirtschaftlichen Auswirkungen gewagt. "Die Wachstumsraten im ersten und zweiten Quartal werden spürbar negativ ausfallen", schrieb Volkswirt Christoph Swonke von der DZ Bank in einem Kommentar. Entsprechend werden die Auswirkungen auf das Gesamtjahr sein. Für 2020 rechnet die Bank mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,1 Prozent. Immerhin dürften Nachholeffekte im zweiten Halbjahr stützen.

Die Krise sei zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, da sich die europäische Industrie gerade erst von einer Schwächephase erholt habe. Besonders stark dürfte die Krise Italien als derzeitiges Epizentrum treffen. Hier rechnen die Volkswirte mit einer tiefen Rezession. Entsprechend schwach fällt die Prognose mit 3,5 Prozent Rückgang der Wirtschaftsleistung aus. Aber auch Frankreich und Spanien seien durch die Auswirkungen auf das Tourismusgeschäft betroffen. Deutschland dürfte vor allem durch Produktionsausfälle belastet werden. Daher sei im ersten Halbjahr ein Schrumpfen der Wirtschaft wahrscheinlich./mf/jsl/jha/