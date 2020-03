VIRUS: Angst vor Coronavirus - Indische Ärzte verlieren Wohnung

NEU DELHI (dpa-AFX) - Mehrere Ärzte und Krankenpfleger in Indien haben neben dem Coronavirus ein weiteres Problem: Vermieter haben etliche Menschen mit Medizinberufen aus ihren Wohnungen geworfen. Sie hätten Angst, dass das medizinische Personal das neuartige Coronavirus verbreitete, schrieb die Ärztevereinigung des staatlichen Krankenhauses All India Institute of Medical Sciences. "Viele Ärzte sind nun mit all ihrem Gepäck auf den Straßen gestrandet, und sie können im Land nirgendwohin", heißt es in einem Brief der Vereinigung an den indischen Innenminister Amit Shah.

Der indische Gesundheitsminister Harsh Vardhan rief deswegen diese Woche Vermieter auf, nicht panisch zu reagieren. Und der Regierungschef der Hauptstadt Neu Delhi, Arvind Kejriwal, drohte Vermietern mit rechtlichen Konsequenzen: "Falls morgen, Gott bewahre, dein Kind Coronavirus hat, dann sind dies die Menschen, die helfen werden", sagte er.

Kürzlich erst hatte der indische Premierminister Narendra Modi die Bürger aufgerufen, auf ihren Balkonen für den Mut von Gesundheitspersonal zu applaudieren. In Indien gibt es nach offiziellen Angaben des indischen Gesundheitsministeriums 706 Covid-19-Fälle sowie 17 Corona-Tote./asg/DP/mis