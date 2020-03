VIRUS: Arbeitslosigkeit in Österreich durch Corona-Krise deutlich gestiegen

WIEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen des alltäglichen Lebens in Österreich machen sich bereits auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. In der Alpenrepublik stieg die Zahl der Arbeitslosen von Sonntagabend bis Dienstagabend um rund 49 000. Das sagte der Chef des Arbeitsmarktservice AMS , Johannes Kopf, am Mittwoch der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Das AMS ist vergleichbar mit der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland. Zum Vergleich: Ende Februar gab es etwas mehr als 399 000 Arbeitslose und Schulungsteilnehmer in Österreich.

Rund 20 000 der neuen Arbeitslosen waren vorher in Beherbergungen und der Gastronomie beschäftigt. "Der Anstieg lässt sich zu einem hohen Anteil mit dem vorzeitigem Saisonende im Tourismus erklären und dem Umstand, dass kaum jemand aktuell zu arbeiten beginnt", sagte Kopf der APA. In Österreich wurde die Skisaison aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus schon am vergangenen Sonntag beendet. Zudem müssen Lokale und Restaurants seit Beginn der Woche geschlossen bleiben.