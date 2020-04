VIRUS/Argentinien verlängert Ausgangsbeschränkungen

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Argentiniens Regierung hat die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Ausgangsbeschränkungen erneut verlängert. Die weitreichenden Maßnahmen bleiben bis mindestens zum 26. April in den Großstädten gültig, wie Präsident Alberto Fernández am Freitag (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mitteilte. "Keiner weiß, wann dieses Martyrium enden wird", sagte der gemäßigte Linke.

Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, hatte die Regierung am 20. März weitreichende Ausgangsbeschränkungen verfügt und später bis zu diesem Samstag verlängert. Landesweit dürfen die Menschen - mit Ausnahme einiger Berufsgruppen - ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen. Erlaubt sind nur Besorgungen in nahe gelegenen Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Zunächst wurden auch die Banken geschlossen, Fernández zufolge bleiben sie nun aber geöffnet.

Bislang haben sich in dem südamerikanischen Land 1975 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 82 Patienten sind gestorben./nk/DP/stk