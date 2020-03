VIRUS: Auch in Hamburg Schulen und Kitas von Montag an geschlossen

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen der Coronavirus-Pandemie werden auch in Hamburg die Schulen am Montag vorerst geschlossen. Außerdem wird der Regelbetrieb in den Kitas eingestellt. Das beschloss der Senat am Freitag auf einer Sondersitzung, über die Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss berichtete. Hamburg ist das zwölfte Bundesland mit flächendeckenden Schulschließungen./cgl/fi/DP/jha