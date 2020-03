VIRUS/Ausgangssperre: Saar-Ministerpräsident Hans für bundesweite Lösung

BERLIN/SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - In der Debatte um Ausgangssperren wegen der Corona-Krise hat sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans für eine bundesweit einheitliche Lösung ausgesprochen. "Ich glaube, dass wir bundesweit abgestimmte Maßnahmen brauchen", sagte der CDU-Politiker am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". "Wir wären nicht gut beraten, einen Flickenteppich anzustreben." Das kommende Wochenende werde entscheidend sein, mahnte Hans. Falls sich die jetzt getroffenen Regelungen in der Bevölkerung nicht bewährten, "brauchen wir auch bundesweit weitergehende Maßnahmen". Am Sonntagabend will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder erneut in einer Videokonferenz zusammenschalten. Hans sagte dazu: "Wir werden in einer Manier zusammenkommen, die sich bewährt hat in diesen Zeiten der Krise."/cs/DP/zb