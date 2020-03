VIRUS: Australien rät zur Absage von größeren Veranstaltungen

CANBERRA (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das Coronavirus rät die australische Regierung, ab Montag Veranstaltungen mit 500 oder mehr Menschen abzusagen, wenn sie nicht unbedingt nötig sind. Wie Premierminister Scott Morrison am Freitag erklärte, gelten die Beschränkungen nicht für Schulen, Uni-Vorlesungen oder Verkehrsmittel und Flughäfen. Der australische Medizinchef Brendan Murphy sagte, es gehe allgemein um "statische" Veranstaltungen, bei denen sich die Leute etwa bis zu zwei Stunden versammelten. Premier Morrison will trotz des Virus am Samstag zu einem Rugby-Spiel in Sydney gehen und hält auch an seinem Kirchgang fest. Australien hat bislang 156 bestätigte Fälle von Sars-CoV-2./ca/DP/zb