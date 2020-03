VIRUS: Bahnfahrer waschen sich an Bord häufiger die Hände

BERLIN (dpa-AFX) - Bahnreisende achten nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stärker auf Hygiene: Um bis zu 20 Prozent sei der Verbrauch von Seife und Desinfektionsmitteln in den vergangenen Tagen und Wochen an Bord der Züge gestiegen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Der Konzern verkürze zudem schrittweise die Reinigungsintervalle der Fernzüge. "Die Bahn verteilt aktuell an fahrende Mitarbeitergruppen im Kundendienst (Zugbegleiter, Busfahrer) 100 000 Mundschutzmasken", hieß es.

Noch sei nicht absehbar, wie viele Fahrgäste die Bahn aufgrund des Sars-CoV-2 genannten Virus verlieren wird. "Der Bahn-Betrieb läuft derzeit regulär", teilte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber mit. "Allerdings spüren wir in den letzten drei, vier Tagen, dass die Buchungen zurückgehen." Absagen großer Messen wie der Tourismusmesse ITB in Berlin schränkten Dienstreisen ein. "Das wirkt sich natürlich auch auf die Fahrgastzahlen aus."/maa/bf/DP/jha