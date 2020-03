VIRUS/Beamtenbund: Öffentlicher Dienst wegen Coronavirus unter Druck

BERLIN (dpa-AFX) - Die Coronavirus-Krise belastet nach Ansicht des Deutschen Beamtenbundes (dbb) den ohnehin schon von Personalnot geplagten Öffentlichen Dienst in Deutschland. "Der über Jahre aufgebaute strukturelle Personalmangel insbesondere auch im Gesundheitswesen und im öffentlichen Gesundheitsdienst rächt sich jetzt mit voller Wucht", erklärte dbb-Chef Ulrich Silberbach am Donnerstag in Berlin mit Blick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus. Nach seinen Angaben fehlen derzeit ausreichend qualifizierte Fachkräfte, die Patienten an Intensivbetten betreuen können. Im normalen Pflegebereich laufe der Betrieb ohnehin bereits "auf dem Zahnfleisch". Daher appellierte der dbb-Chef, den Staat personell und technisch besser auszustatten. "Sonst ist nach der Krise nur das neue vor der Krise", sagte Silberbach.

Der dbb-Bundesvorsitzende lobte die "unermüdliche Einsatzbereitschaft" vieler Beschäftigter. Ärzte, Pflegekräfte, Verwaltungsmitarbeiter, Erzieher, Lehrer, Einsatzkräfte und andere würden vielerorts helfen, die Corona-Epidemie einzudämmen und zu managen. "Die Menschen in Deutschland können sich auf den öffentlichen Dienst verlassen", machte Silberbach deutlich./len/DP/nas