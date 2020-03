VIRUS: Befristete Sonderregeln sollen Kliniken und Praxen entlasten

BERLIN (dpa-AFX) - Krankenhäuser und Praxen sollen angesichts der Corona-Epidemie von bestimmten weiteren Vorgaben entlastet werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen (G-BA) beschloss dafür am Freitag befristete Sonderregeln, die auch Infektionsrisiken verringern sollen.

So können Patienten, die Kliniken verlassen, gleich größere Packungsgrößen von Arzneimitteln für die Versorgung zu Hause verordnet bekommen. Dies soll vermeiden, dass die oft geschwächten und damit besonders gefährdeten Menschen in Praxen gehen müssen.

Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, sollen so schnell wie möglich in Intensivstationen kommen - die Vorgabe von 60 Minuten nach Krankenhausaufnahme wird aber ausgesetzt. Dies könne bei einer sehr starken gleichzeitigen Inanspruchnahme der Kliniken in der erwarteten Hochphase von Covid-19-Erkrankungen womöglich nicht umsetzbar sein.

In der jetzigen Ausnahmesituation müssten alle personellen Ressourcen freigemacht und deshalb Bürokratie und Dokumentationsvorgaben zur Qualitätssicherung auf ein unabdingbares Minimum reduziert werden, sagte der G-BA-Vorsitzende Josef Hecken. Dafür seien rechtssichere und bundeseinheitliche Lösungen nötig - denn Leistungen sollten nicht davon abhängig sein, bei welcher Kasse man versichert ist./sam/DP/jha