VIRUS: Behelfskrankenhaus von Ärzte ohne Grenzen steckt im Iran fest

TEHERAN/PARIS (dpa-AFX) - Ein Notfallteam der Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) wartet im Iran weiter darauf, einen Hilfseinsatz in dem von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Land beginnen zu können. Dabei geht es um eine Mini-Klinik mit 50 Betten, die ursprünglich in der zentraliranischen Provinz Isfahan eingesetzt werden sollte. Die Hilfsorganisation sei "weiterhin im Gespräch mit den iranischen Gesundheitsbehörden, um medizinische Aktivitäten zu starten, wo sie am nötigsten sind", sagte Michel Olivier Lacharité, der MSF-Programmverantwortliche in Paris, der Deutschen Presse-Agentur. "Das Team zieht einen neuen Einsatz im Osten des Irans in Betracht, aber es gibt dazu noch keine Vereinbarung."

Die Organisation hatte Anfang vergangener Woche alles, was man für ein Behandlungszentrum mit 50 Betten braucht, mit zwei Frachtflugzeugen in die iranische Hauptstadt Teheran gebracht. Zu dem neunköpfigen Hilfsteam gehören auch zwei Intensivmediziner. Überraschend hatte das Gesundheitsministerium dann aber bekanntgegeben, dass der Iran die Hilfe doch nicht annehmen will. Angeblich gab es Bedenken bei den Hardlinern im Land, dass es sich bei den Experten von MSF um westliche Spione handeln könnte. Nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums hat sich die Zahl der Toten im Land bis Anfang April auf mehr als 3000 erhöht, die der Infizierten auf fast 48 000.

Ärzte ohne Grenzen ist eine internationale und unabhängige medizinische Organisation, die in mehr als 70 Ländern tätig ist. Ihre Arbeit im Iran finanziert sie ausschließlich aus Privatspenden. Die Hilfsorganisation erhält nach eigenen Angaben keine Spenden von Regierungen./ik/DP/mis