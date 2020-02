VIRUS: Belgische Post befördert keine Sendungen mehr nach China

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Infolge der Krise um das Coronavirus hat die belgische Post den Versand von Briefen und Paketen nach China vorläufig eingestellt. Grund sei, dass immer mehr Flüge nach China abgesagt würden, teilte das Unternehmen Bpost am Samstag mit. "Wir bitten unsere Kunden, derzeit keine Briefe und Pakete mit Ziel China mehr in die Postämter zu bringen", so Bpost weiter. Auch die Postunternehmen in Deutschland, Schweden, Spanien, Dänemark, Serbien, Griechenland, den USA und anderen Ländern hätten die Beförderung von Postsendungen nach China bereits suspendiert.

Das neuartige Coronavirus greift in China derweil weiter um sich. Nach offiziellen Angaben sind auf dem chinesischen Festland bereits 1523 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben./ff/DP/nas