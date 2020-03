VIRUS: Besitzer von Zweitwohnungen sollen Schleswig-Holstein verlassen

KIEL (dpa-AFX) - Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat Besitzer von Zweitwohnungen in dem Land zur Abreise aufgefordert. Zudem verbiete sich angesichts der Corona-Pandemie eine Anreise zu einer Zweitwohnung, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag. Ziel aller Maßnahmen müsse es sein, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Jede Nutzung einer Zweitwohnung in Schleswig-Holstein unterlaufe die derzeitigen Anstrengungen, das Reiseaufkommen drastisch zu verringern und die Gesundheitssysteme in den Tourismusregionen bestmöglich zu entlasten./akl/DP/stw