VIRUS: Bosnien verhängt wegen Coronakrise Ausnahmezustand

SARAJEVO (dpa-AFX) - Bosnien-Herzegowina hat am Dienstag zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie den Ausnahmezustand verhängt. Das Kabinett von Ministerpräsident Zoran Tegeltija entschied dies auf Grundlage des geltenden Katastrophenschutzgesetzes. Der Ausnahmezustand gibt Regierung und Behörden zusätzliche Rechte, um Schaden von Bürgern und ihrem Eigentum abzuwenden.

Die weitgehend autonome serbische Landeshälfte hatte für sich bereits am Montag den Ausnahmezustand verhängt. Bosnien ist seit dem Krieg in den 1990er-Jahren in die muslimisch-kroatische Föderation und die Serbische Republik unterteilt. Bis zum Dienstag waren in dem Land nach offiziellen Angaben bis zum Dienstag 21 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert./bb/gm/DP/fba