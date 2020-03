VIRUS: Bouffier mahnt zu Geduld in Corona-Krise

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Menschen angesichts der strengen Kontaktregeln in der Corona-Krise zur Geduld aufgerufen. Jetzt Versprechungen zu machen, "dass wir nach Ostern wieder ins normale Leben zurückkehren, halte ich - zurzeit wenigstens - für unverantwortlich", sagte er am Donnerstag in einer Videoschalte mit der Sendung "17:30 SAT.1 LIVE". "In zwei Wochen werden wir sehen, wie die Maßnahmen gewirkt haben und dass man dann schlauer ist."

Er sei sehr zurückhaltend, sagte Bouffier. Er verspreche niemandem, "dass das schnell vorbei ist". Im Gegenteil: "Ich glaube, man muss sich auf einen längeren Zeitraum einstellen, der sich unter Umständen differenziert darstellt."/löb/DP/jha